「そして、やっぱりかわいい」奇跡の39歳　みずほペイペイドームに降り立った“野球女子”始球式に反響止まらず「変わらぬ存在感と美しさ」

片岡さんは見事なストライク投球で始球式を盛り上げた（C）産経新聞社

9月8日に行なわれたソフトバンク対日本ハム戦（みずほペイペイドーム福岡）に始球式で登場したのは現在「茨城ゴールデンゴールズ」の監督を務める片岡安祐美さんだ。

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黒髪を一つにまとめ、ソフトバンクホークスのユニホームを身にまとい、マウンドに上がった片岡さんのファーストピッチは外角低めに見事なノーバウンド投球。圧巻の91キロを記録した。投げ終えると丁寧におじぎをしながら、引きあげた。

その後、9日に自身のインスタグラムを更新。「めちゃくちゃ緊張いたしました､､､もう全部が大きく見えて、マウンド上では無音状態でした笑」とつづるなど、緊張の始球式を振り返った。

また片岡さんといえば、生粋の野球女子として知られる。