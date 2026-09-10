「本当に腕を折る」高須幹弥が朝倉未来vs青木真也の対戦予想で語る寝技の恐ろしさと現実

「恐れる数字ではない」高須幹弥が長期金利3％超えに言及！日銀の無理な利上げはおかしい

「ワンチャン勝てるかなと…」高須幹弥が朝倉未来との柔術対決で痛感した「格闘技の筋肉」の現実