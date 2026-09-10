「10%割引で済む問題ではない」くら寿司ちいかわ転売騒動に怒り、客へのしわ寄せはおかしい
高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「くら寿司✕ちいかわコラボ商品を従業員が横領し転売していた件について」を公開した。動画では、大手回転寿司チェーン「くら寿司」の従業員が、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ景品を横領した問題について、いちファンとしての悲しみと企業のあるべき管理体制について苦言を呈している。
動画で高須氏は、くら寿司とちいかわの大ファンであることを明かし、自身もコラボを楽しみに店舗へ行く予定だったと語り、「僕がすごく悲しかった」と落胆の表情を見せた。SNS上で従業員による景品の横領と転売が発覚し、社内調査を経てキャンペーンが早期終了となった経緯を説明。「ビッくらポン！」の景品目当てで店舗に通っていたファンや、1皿につきプラス10円を支払って確率を上げる課金制度を利用していた客への影響の大きさを指摘し、「1万8000円分払ってくら寿司で食べて、1回もフィギュアが出なかったっていう投稿もあった」と胸を痛めた。
また、急遽実施された全品10%オフの割引対応についても言及。「この10%割引、これで済む問題ではないんですよ」と語り、過去に高い確率で当たるはずだった景品を目当てに来店した客への補償になっておらず、目的が筋違いであると指摘した。さらに高須氏は、巨大チェーンにおける従業員管理の難しさにも触れ、全国に多数の店舗を抱える企業では、「たった1人の従業員の不正によってものすごい損失が出る」とSNS時代の恐ろしさを語った。過去の縁日での当たりくじの事例なども挙げつつ、不正に対する経営層の危機管理の甘さに苦言を呈している。
最後には、「企業の経営者はこういう不正に対してはもうしっかりと厳重に管理するっていう方向性にならないといけない」と力説。一部の従業員による裏切り行為によって、企業や多くのファンが計り知れない損失を被る現状を嘆きつつ、システムを厳重に整えた上での再コラボを強く願い、動画を締めくくった。
動画で高須氏は、くら寿司とちいかわの大ファンであることを明かし、自身もコラボを楽しみに店舗へ行く予定だったと語り、「僕がすごく悲しかった」と落胆の表情を見せた。SNS上で従業員による景品の横領と転売が発覚し、社内調査を経てキャンペーンが早期終了となった経緯を説明。「ビッくらポン！」の景品目当てで店舗に通っていたファンや、1皿につきプラス10円を支払って確率を上げる課金制度を利用していた客への影響の大きさを指摘し、「1万8000円分払ってくら寿司で食べて、1回もフィギュアが出なかったっていう投稿もあった」と胸を痛めた。
また、急遽実施された全品10%オフの割引対応についても言及。「この10%割引、これで済む問題ではないんですよ」と語り、過去に高い確率で当たるはずだった景品を目当てに来店した客への補償になっておらず、目的が筋違いであると指摘した。さらに高須氏は、巨大チェーンにおける従業員管理の難しさにも触れ、全国に多数の店舗を抱える企業では、「たった1人の従業員の不正によってものすごい損失が出る」とSNS時代の恐ろしさを語った。過去の縁日での当たりくじの事例なども挙げつつ、不正に対する経営層の危機管理の甘さに苦言を呈している。
最後には、「企業の経営者はこういう不正に対してはもうしっかりと厳重に管理するっていう方向性にならないといけない」と力説。一部の従業員による裏切り行為によって、企業や多くのファンが計り知れない損失を被る現状を嘆きつつ、システムを厳重に整えた上での再コラボを強く願い、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「本当に腕を折る」高須幹弥が朝倉未来vs青木真也の対戦予想で語る寝技の恐ろしさと現実
「恐れる数字ではない」高須幹弥が長期金利3％超えに言及！日銀の無理な利上げはおかしい
「ワンチャン勝てるかなと…」高須幹弥が朝倉未来との柔術対決で痛感した「格闘技の筋肉」の現実