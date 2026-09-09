投資家の桐谷さん、新たに買った株発表「500株購入」
前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が9日、自身のXを更新し、新たに購入した株の銘柄を説明した。
【画像】気になる！桐谷さんが新たに買った株の銘柄
定期的に保有株や株主優待を紹介しているが、今回は日本ホスピスホールディングスの株を新たに購入したそうで、「（8日）大引けで468円で500株購入。初購入と思ってたけど、6月にも物忘れが酷い」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
がん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。
【画像】気になる！桐谷さんが新たに買った株の銘柄
定期的に保有株や株主優待を紹介しているが、今回は日本ホスピスホールディングスの株を新たに購入したそうで、「（8日）大引けで468円で500株購入。初購入と思ってたけど、6月にも物忘れが酷い」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
がん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。