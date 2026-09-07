ただの「３０号到達」ではなかった。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は５日（日本時間６日）の本拠地ツインズ戦で初回に７４打席ぶりとなる先制の３０号２ランをマーク。この日本人ルーキーの一発を起点に、チームには球団史を彩る数字が次々と並んだ。

米メディア「ＣｈｉＣｉｔｙ Ｓｐｏｒｔｓ（シシティ・スポーツ）」は一夜明けた６日（同７日）、同試合から生まれた「歴史的考察」を特集した。村上が３０号に乗せたことで、ホワイトソックスではコルソン・モンゴメリー内野手（２４）、ミゲル・バルガス内野手（２６）と合わせ、今季３人が３０本塁打以上をクリア。これは球団史上４度目で２００４、０６、０８年に続く１８年ぶりの快挙となり、直近０８年にはジャーメイン・ダイ、カルロス・クエンティン、ジム・トーミの３人が大台を突破していた。

そして５日の初回、村上の２ランの後にはモンゴメリーも３１号ソロを右翼席へたたき込んだ。この一発で、村上とモンゴメリーが同じ試合で本塁打を記録した回数は、１０度目を数えた。その時点で２３年のルイス・ロバート・ジュニアとジェイク・バーガー、０６年のジム・トーミとダイ、０３年のフランク・トーマスとカルロス・リーが残したホワイトソックスの１シーズン最多記録に並んだ。

同メディアが「歴史」として拾い上げた数字は、いずれも５日の一戦で成立したものだ。以降に本塁打が積み重なれば、村上やモンゴメリーの数字は当然動いていく。それでも「新人３０号到達」「球団１８年ぶりの３０発トリオ」「同一試合弾１０度で最多タイ」という三重の足跡が、この夜に刻まれた事実は変わらない。

地区優勝とポストシーズンでの上位進出を争うホワイトソックスにとって、村上とモンゴメリーが競うようにアーチを描き、打線が球団史に残る数字を生み出したことは、シーズン最終盤へ向けた強烈な武器となる。３０本という節目を越えた村上は、次にどこまで数字を伸ばすのか。「大台」はゴールではなく、記録ラッシュの号砲になりつつある。