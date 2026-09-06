◇F1第13戦イタリアGP 予選（2026年9月5日 モンツァ・サーキット＝1周5.793キロ）

予選が行われ、アルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）が1分21秒786をマークしてキャリア初のポールポジション（PP）を獲得した。アルピーヌのPP獲得はルノー時代の09年ハンガリーGPでのフェルナンド・アロンソ（スペイン）以来17年ぶり。レーシングブルズから2戦連続スポット参戦の角田裕毅は予選2回目（Q2)に進めず、17番手にとどまった。

角田はフリー走行3回目（FP3）で、ソフトタイヤでのクリーンなタイムアタックができなかった。燃料漏れを起こしたマシンの修復作業も行ったため、予選1回目（Q1）はセッション後半にコースイン。セクター1のタイムが悪く、Q2進出の16番手とは0.139秒差の1分23秒755でQ1敗退が決まった。

セッション後の無線で「バッテリーが全然ない」と不満を訴えた角田は、「今日は残念な結果で、期待していたような結果は得られませんでした」とコメント。今季のレースに求められるエネルギー配分がオランダGPに比べて難しいコースでもあり、「ここは非常に複雑なコースで、ザントフォールトとは大きく異なります。特にアウトラップの準備や、パワーユニットとタイヤを最適な状態に調整する点が違います。残念ながら、肝心な時に全てをうまくまとめることができませんでした」と振り返った。

今季総合首位に立つメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）らがパワーユニット（PU）交換のペナルティーで決勝はグリッド降格となるため、角田は15番手からのスタート。「明日は15番グリッドからのスタートなので、順位を上げられることを願っています。マシンに戻って、どれだけのことができるか楽しみです」と前向きに話した。

▽予選結果

(１)ガスリー（アルピーヌ）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ピアストリ（マクラーレン）※

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)アントネッリ（メルセデス）※

(８)コラピント（アルピーヌ）

(９)ノリス（マクラーレン）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ベアマン（ハース）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)ローソン（レッドブル）※

(15)サインツ（ウィリアムズ）

(16)オコン（ハース）

＜以下Q1敗退＞

(17)角田裕毅（レーシングブルズ）

(18)アルボン（ウィリアムズ）※

(19)ボッタス（キャデラック）

(20)ペレス（キャデラック）

(21)アロンソ（アストンマーチン）

(22)ストロール（アストンマーチン）

※ピアストリはペナルティーにより決勝は3グリッド降格。アントネッリ、ローソン、アルボンは最後尾スタート