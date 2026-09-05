時の流れの早さには、改めて驚かされる──。1980年代以降、日本で多くの死者を出した火災は▼1980年・川治プリンスホテル火災：45人（註）、▼2001年・歌舞伎町ビル火災：44人、▼2019年・京都アニメーション放火殺人事件：36人──などが挙げられる。歌舞伎町に目を向ければ、今も多くの人が映画鑑賞や食事などで足を運び、トー横キッズは現代の世相を反映する社会問題として大きく報じられている。とはいえ、年若いトー横キッズたちは、わずか25年前に、自分たちがタムロする歓楽街で日本の火災史上に残る大惨事が起きたことなど知る由もないはずだ。

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【写真】火災のあった2001年当時の現場…焼け落ちたビルの看板が、未明の繁華街を襲った業火の凄まじさを物語っている

それは皮肉にも「防災の日」の大惨事だった。今から25年前の2001年9月1日未明、新宿・歌舞伎町に建つ小さな雑居ビルから激しい爆発音が響き渡り、すぐに炎と煙が一気に噴きあがった。

現場となった歌舞伎町には悲鳴と絶叫が響いた（2001年撮影）

この雑居ビルで発生した火災は、1982年のホテル・ニュージャパン火災の33人を上回る44人もの犠牲者を出すこととなった。

「まだ逃げ遅れがいるぞ」「もうダメだ」--一転して地獄絵図と化した現場に飛び交う怒号と絶叫。

その時、現場で何が起きていたのか。当時の報道から振り返ってみよう。（「週刊新潮」2001年9月13日号の記事をもとに再構成しました）

「さあ、セーラー服いかがっすか、触り放題、もみ放題、1時間5000円で飲み放題、いかがっすか」

深夜零時を回り、日付はすでに9月1日に変わっていた。

靖国通りからコマ劇場に向かう歌舞伎町一番街に位置する「明星56ビル」前では、呼び込みたちが、週末の雑踏を行き交うサラリーマンや酔客に盛んに声をかけていた。

火災が発生した4階建ての同ビルは、1階に歌舞伎町の大人向けサービス店の案内や割引券を置く情報店、3階にマージャンゲーム店「一休」、4階にクラブ「スーパールーズ」が入居する典型的な雑居ビル。間口は5メートルほどと狭いが、奥行きは約16メートルもあるいわゆるペンシルビルだ。

週末のにぎわう歌舞伎町で

このうち、男性18人、女性10人と全体の半数以上の犠牲者を出したのが、4階の「スーパールーズ」である。

「いらっしゃいませェ」

エレベーターが開くと、すぐ目の前にあるカウンターにズラリと腰かけた、色とりどりのセーラー服にルーズソックス姿の女の子たちが振り向く。照明を落とした薄暗い店内を左手の奥に進むと、壁に沿ってコの字形にソファーが並び、女性はテーブルを挟んで1対1で接客してくれる。

「つい先日も楽しんできたばかりでした。中には家庭に複雑な事情を抱えている女の子もいましたが、若くて明るい子が多かった。でも、よく指名していた女の子も今回は亡くなってしまって……」

と常連客の一人は言う。

かつて同店に勤務していた女性（19）によれば、

「個室サービスなどはありませんでしたが、セット料金が税別で6900円からと手頃なせいか、よくサラリーマンの接待などにも使われていました。いつもいる女の子は平日で8人くらい、週末で10人ちょっと。何人かは専門誌に写真入りで紹介されたこともあります。面接の時、店長には過激なサービスはないから、と言われましたが、お客さんとの交渉次第ではかなりのことをさせている女の子もいましたね」

人がドーンと落ちてきた

火元になった3階のマージャンゲーム店「一休」では、その時テレビマージャンに興じていた15人の客全員が犠牲になった。従業員5人のうち通りに面した避難口や反対側にある厨房の窓から外に飛び降りて3人が助かったが、2人は重傷を負っている。

異変は突然、訪れた。

「時刻は1時前でした。通りで呼び込みをしていたら、いきなり僕のすぐ近くにドーンと男の人が落ちてきたんです」

と話すのは、近所のカラオケ店の店員だ。

「最初は自殺だと思ったんですが、エプロンをしていたので、すぐマージャンゲーム店の従業員だということが分かりました。上を見ると、非常窓を覆っていたビニール製の宣伝幕が突き破られ、その穴から白い煙が噴き出していました。男性は頬からこめかみにかけて血だらけでした。それがフラフラ立ち上がり、ビルの中に入ろうとするので慌てて引き止めたんです」

前後して、「バーン、バーン」という爆発音を通行人や住民が聞いている。隣接するビルの飲食店店主が言う。

「ヤクザの抗争でも始まったのかと思いましたが、続いてすぐに“火事だ”という叫び声がした。周囲にキナくさい臭いが瞬く間に立ち込め、外を見るとビルの3階から煙が出ているのが分かりましたが、その時点では炎はまだ確認できなかったので、せいぜいボヤ程度かと思っていたんです」

大久保出張所のポンプ中隊が到着

だが、それが未曾有の大惨事の幕開けだった。

「火が出ているぞ」「消防車はまだか」「ビルの中に客が残っているらしいぞ」--。

たちまちのうちに数百人以上に膨れ上がった野次馬たちの怒号と喧騒の中で、最も早く現場に駆け付けたのは、新宿消防署・大久保出張所のポンプ中隊6名だった。

「119番の第一報は、午前0時59分の”歌舞伎町1丁目のビルから人が転落した“という救急要請でした。それが1時を回ったところで”火事です。火の手が上がっています“という通報が間を置かず入り始めたため、直ちに”一斉対応“を取りました」（東京消防庁の担当者）

ビル前に駆け付けた中隊長に、飛び降りた従業員が、

「3階が燃えています。店の中に従業員5人、客が15人ほどいます」

と申告。さらには、

「建物の裏にも飛び下りた人が何人かいるらしい」「4階の『スーパールーズ』から女の子たちが全然出てこない」

といった情報が飛び交う。

1階の情報店はすでに閉店していたが、2階のクラブからは残っていた女性数人が降りてきた。地下1階のカジノとクラブからも、このころ、ようやく火事に気付いた客や女性が表に逃げ出した。

「一目で“これはダメだ”と分かる」現場

「状況からビル内に逃げ遅れが相当数いるのは間違いありませんでした。そのため続いて到着した新宿救助隊と協力して、屋内の階段から、まず2階まで注水しながら徐々に前進しましたが、すでに熱と煙が充満して思うように進めない。階段は狭く、大人1人がようやく通れる幅でした」

と、消防隊員は言う。

「火元とみられる3階に進入した時点では、当初はついていた電気も消え、真っ暗な中に炎が見えた。そこで階段の踊り場に到着する前に体を伏せ、2人一組で互いに腰に命綱を回して、先を行く者が携帯投光器を持ちました。暗がりの中を、背後から援護注水を受けながら、横の壁と床を手で確認しながら進みました」

だが、ようやく3階の「一休」に進入した隊員が発見したのは、一様に出口と反対側に頭を向けて倒れている犠牲者たちの無残な姿だった。

「3階の人たちは、煙から逃れようとしたのか店の奥に集中していました。消防隊員は逃げ遅れを見つけると、必ず“おい、大丈夫か、しっかりしろ”と声をかけます。そして体を軽く揺すり、少しでも意識があると、自分が付けている空気呼吸器を被害者の口に当てるのですが、今回の現場では、一目で“これはダメだ”と分かる状態でした」

困難を極めた搬出

この時点で、ビル内の温度は400度から700度にまで達している。すでに蒸し焼き同然だった。一方で到着した2台のはしご車による屋上から4階への進入も図られた。

救助に当たった隊員が言う。

「こちらは3階に比べると入り口付近から奥にかけてフロア全体に倒れていました。従業員や女の子は通りに面した更衣室側に窓があるのを知っていたためなのか、頭をそちらに向けた人も多かった」

中には衣服を身にまとっていない被害者もいた。一見するとストッキングや靴下だけをはいているようだが、それは表皮が焼けただれたものだった。

「被害者の大部分は、真っ黒というよりも、体の表皮が焼け落ち、ピンク色の肌が見えていた。これはどの火災現場でもそうですが、煙を吸って一酸化炭素中毒で亡くなる人は皆、ツルツルでツヤのあるマネキン人形のようになるのです。もっとも、搬出は小柄な女性でも、ぐったりして普段の体重よりも1・5倍は重く感じるため、困難を極めました」（救助隊員）

繁華街のリスク

火災発生から現場で取材を続けたジャーナリストが言う。

「何も着ていない女性、髪が溶け、黒焦げでネクタイだけ残った男性など次々にはしご車で降ろされてきましたが、誰一人ピクリともせず、全員死んでいることは明白でした。マスコミ関係者に断続的に行われた心肺停止者の発表も当初8人だったのが17人となり、25人、33人と増えていく毎にどよめきが上がりました」

最終的に44人の犠牲者を出し、午前6時44分鎮火。救出活動は5時間半に及んだ。

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のちにこのビルの防災体制には不備が数々あったことが判明している。それらが犠牲者を増やした可能性は極めて高い。ビルのオーナーらは管理責任を問われて有罪判決を受けている。また放火の疑いがあるとして警視庁は捜査を行ったが、犯人は不明なままである。

歌舞伎町はいまなお多くの人を引きつける繁華街だが、店や人が密集していることにはリスクがあるというのも忘れてはなるまい。

註：正式名称は「川治プリンスホテル雅苑」で、西武グループの「プリンスホテル」とは無関係。火災後にホテルは取り壊され、社長らには業務上過失致死傷罪で有罪判決が下った。

デイリー新潮編集部