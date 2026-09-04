「どうでもいい。みんな執着し過ぎ」“超越した”モドリッチ、年齢と決別の勧め。以前には「日本のミウラみたいにね」と発言
ミランに所属するルカ・モドリッチが、スペイン紙『MARCA』のインタビューに対応。年齢に関する考えを示した。
1985年９月９月生まれの40歳。クロアチア代表の英雄は大ベテランの域に達している。それゆえ、常に年齢の話題が付きまとうなか、インタビュアーから「『ルカ・モドリッチは40歳だ』と絶えず言われることは煩わしい？うんざりしない？」と問われると、モドリッチはこう答えた。
「腹が立ったりはしないけど、確かにうんざりするね。２年前からの話ではないのに、それを聞かされるのは疲れるよ。この話はワールドカップ後の2019年、僕が33歳の時に始まった。その時からすでに『彼はあとどれくらい続けられる？もう33歳だ、もう34歳だ、もう無理だろう』と言われていた。
その後、僕はさらに２つのチャンピオンズリーグを制し、クロアチア代表としてワールドカップで３位に入り、ネーションズリーグの決勝に進出し、他にもタイトルを獲得した。こうした実績を踏まえて...自分の話をするのは好きではないが、ある時期には人生で最高のサッカーができたと思う」
衰え知らずのレジェンドは「年齢やパスポート、身分証明書なんて見るべきではない」と指摘。「重要なのはピッチでのパフォーマンスだけだ。18歳でも、30歳でも、40歳でも、50歳でも関係ない。どうでもいい。ピッチで日々、競争力を証明できれば、それこそが注目すべき点だと思う。できるか、できないか、それだけだ」と言い放った。
「僕にとって年齢は単なる数字に過ぎないが、人々は執着し過ぎしている。まるで年を重ねたら、退場しなければならないかのようだ。そうではない。僕自身は気にもならないが、毎日それを聞かされるのは本当に疲れるよ。もっとも、年齢は関係ないと証明し、この高齢でもまだできると示すためのモチベーションにもなっているけどね」
2022年、36歳だったモドリッチは、当時在籍していたレアル・マドリーのOBスティーブ・マクマナマン氏に「いつまでプレーするの？」と訊かれ、笑いながら「分からないよ。50歳、日本のミウラみたいにね（笑）」と伝えた。
その三浦知良は59歳の今も現役で、先月の天皇杯１回戦でPKから２ゴールを奪った。同様に年齢を超越したモドリッチの活躍も、まだまだ見られるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「日本のミウラみたいにね」モドリッチの目標はなんとカズ！マドリーOBに「いつまで現役を続けるか？」と問われ…
1985年９月９月生まれの40歳。クロアチア代表の英雄は大ベテランの域に達している。それゆえ、常に年齢の話題が付きまとうなか、インタビュアーから「『ルカ・モドリッチは40歳だ』と絶えず言われることは煩わしい？うんざりしない？」と問われると、モドリッチはこう答えた。
「腹が立ったりはしないけど、確かにうんざりするね。２年前からの話ではないのに、それを聞かされるのは疲れるよ。この話はワールドカップ後の2019年、僕が33歳の時に始まった。その時からすでに『彼はあとどれくらい続けられる？もう33歳だ、もう34歳だ、もう無理だろう』と言われていた。
衰え知らずのレジェンドは「年齢やパスポート、身分証明書なんて見るべきではない」と指摘。「重要なのはピッチでのパフォーマンスだけだ。18歳でも、30歳でも、40歳でも、50歳でも関係ない。どうでもいい。ピッチで日々、競争力を証明できれば、それこそが注目すべき点だと思う。できるか、できないか、それだけだ」と言い放った。
「僕にとって年齢は単なる数字に過ぎないが、人々は執着し過ぎしている。まるで年を重ねたら、退場しなければならないかのようだ。そうではない。僕自身は気にもならないが、毎日それを聞かされるのは本当に疲れるよ。もっとも、年齢は関係ないと証明し、この高齢でもまだできると示すためのモチベーションにもなっているけどね」
2022年、36歳だったモドリッチは、当時在籍していたレアル・マドリーのOBスティーブ・マクマナマン氏に「いつまでプレーするの？」と訊かれ、笑いながら「分からないよ。50歳、日本のミウラみたいにね（笑）」と伝えた。
その三浦知良は59歳の今も現役で、先月の天皇杯１回戦でPKから２ゴールを奪った。同様に年齢を超越したモドリッチの活躍も、まだまだ見られるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「日本のミウラみたいにね」モドリッチの目標はなんとカズ！マドリーOBに「いつまで現役を続けるか？」と問われ…