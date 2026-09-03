ロバーツ監督が大谷の投手起用に示した見通し

【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間3日・ロサンゼルス）

投手復帰を目指すドジャースの大谷翔平投手に、今季“投手全休”の可能性が浮上した。デーブ・ロバーツ監督は2日（日本時間3日）、本拠地でのカージナルス戦前に取材対応。大谷の投手休養を「選択肢の一つ」とした。ファンは「えっ!?」「無理してほしくないけど…」と困惑気味だった。

大谷は投手復帰が見込まれていた8月30日（日本時間31日）のタイガース戦の登板を回避。今後の調整プランは不透明となっていた。記者から、大谷の投手全休について聞かれた指揮官は「選択肢の1つだ。選択肢に入っている。まだその状況とは言えないけど、間違いなく選択肢の1つだ」と、今季の二刀流封印の可能性を認めた。

復帰断念の決定を下す具体的な期限については「（投手をさせることで）どれくらい彼の健康に影響を与えるか。明確に『この日までにストップ（を決断する）』というタイムラインはない。そういう状況だ」と言及。痛めている左膝と右腕の状態を見ながら、調整を重ねていくようだ。

大谷の投手復帰プランが白紙となったことにファンはSNS上で反応。「胸が苦しくなるニュース」「無理だけはしてほしくないけれど、やっぱり寂しい」「どうなるんだ!?」「そうした選択が出てくるのも当然かと」「怪我だけはしてほしくない」などの声が寄せられていた。

今季、大谷は開幕から二刀流として出場を続け、投手では14試合に先発し、8勝2敗、防御率1.79、95奪三振。しかし、左膝を痛めた影響で、7月3日（同4日）のパドレス戦を最後に二刀流出場はない。今季、大谷はマウンドに帰ってくる日がくるのだろうか。（Full-Count編集部）