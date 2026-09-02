明日の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里、かつての患者と思いがけない再会
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第114回）が9月3日に放送される。
【写真】派出看護で商売をしていた寛太（藤原季節）『風、薫る』第114回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第114回あらすじ
看護婦の資格のない女性たちを雇って派出看護で商売をしている寛太（藤原季節）の看護婦会の実態を確かめるため、りんと直美は、再び寛太を訪ねる。そこで二人は、かつての患者と再会することになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】派出看護で商売をしていた寛太（藤原季節）『風、薫る』第114回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第114回あらすじ
看護婦の資格のない女性たちを雇って派出看護で商売をしている寛太（藤原季節）の看護婦会の実態を確かめるため、りんと直美は、再び寛太を訪ねる。そこで二人は、かつての患者と再会することになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。