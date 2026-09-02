福島大学は1日、公式サイトを通じ、同大学を取り上げたインターネット上の動画について声明を発表。学生や教育・研究活動に関し「配慮を欠くと受け取られかねない発言があったことを確認」とした。当該発言をした「wakatte.TV」高田ふーみんがXを通じて謝罪した。

問題となっているのは、8月28日に更新されたYouTubeチャンネル「wakatte.TV」の動画。動画内では放射能や原子力をめぐる学生の発言に対し、当該ユーチューバーのメンバーが不適切な返答をしたとして物議を醸していた。

高田は「福島大学キャンパス調査動画について」と題し長文を投稿。「今回の動画における発言について、私たちの言葉足らずな表現により意図とは異なる形で多くの方に伝わってしまい、福島大学の皆様および関係者の皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「当番組の発言は、震災や原発事故を揶揄・差別する意図によるものではありません」と主張。その上で「しかしながら、福島大学で原子力を学ぶ意義や経緯、そして日々研究に取り組む学生の皆様の志に対する配慮が決定的に不足していたと痛感しております」とし、「今回いただいたご指摘を真摯に受け止め、当該動画の削除を行うとともに、今後の動画制作において同様の事態を起こさぬよう徹底してまいります」とした。

高田の投稿より前に、福島大は声明を発表。「東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降、地域の皆様をはじめ、国内外の大学・研究機関等と連携しながら、福島の復興と地域課題の解決に向けた教育・研究に取り組んできました」と説明し「こうした教育・研究活動に真摯に取り組んでいる学生・教職員が、尊厳を傷つけられることがあってはならないと考えております」と強調した。

「wakatte.TV」は、日本の学歴社会や大学受験をブラックユーモアで皮肉る、人気の学歴系YouTuberチャンネル。街頭での学歴調査や、全国の大学キャンパスを巡るロケ企画などを配信し人気を博している。