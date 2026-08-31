【2026年9月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年9月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！
ベン・ウィショー出演『クリミナル・ジャスティス』も到着
海外ドラマでは、ベン・ウィショー出演の犯罪サスペンス『クリミナル・ジャスティス 殺人の真相』のほか、『ザ・ミッシング ～消えた少年～／～囚われた少女～』のタイトルでも知られる『ザ・ミッシング～未解決失踪事件捜査』よりシーズン2（～囚われた少女～）が登場。また、ドイツ発のアクション『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』に関しては、8月解禁のシーズン1に続いてシーズン2も到着する。アメリカのドラマ界最大のアワード、第78回エミー賞のレッドカーペット・授賞式の模様は、9月15日（火）にライブ配信。字幕版は9月19日（土）よりリリースとなる。
洋画では、北ドイツの農場を舞台に、4つの時代、4人の少女が経験する100年にわたる怪奇を描いた『落下音』が独占先行配信。そのほかには、『悪夢の系譜【4Kデジタル修復版】』『ハウス・オブ・ザ・デビル』『ラスト、コーション［ノーカット版］』が独占配信されている。
さらにドキュメンタリーでは、名優モーガン・フリーマンが世界各国の有名な脱獄劇を取り上げる『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』のシーズン2、ブラッド・ピットにフォーカスした『ブラッド・ピット：銀幕のスター』などが配信開始に。
U-NEXTで2026年9月に配信予定の海外ドラマ
9月1日（火）配信
『クリミナル・ジャスティス 殺人の真相』
『ザ・ミッシング～未解決失踪事件捜査』シーズン2
『警部ベルジュラック』
9月2日（水）配信
『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』シーズン2
9月19日（土）配信
『第78回エミー賞（字幕版）』【独占】
9月20日（日）配信
『ツイステッド・メタル』シーズン2
配信中
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3【独占】
『ヒーテッド・ライバルリー』【独占】
U-NEXTで2026年9月に配信予定の洋画
9月1日（火）配信
『悪夢の系譜【4Kデジタル修復版】』【独占】
『ハウス・オブ・ザ・デビル』【独占】
『ラスト、コーション［ノーカット版］』【独占】
『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』
9月3日（木）配信
『1980 僕たちの光州事件』
『私たちは天国にはいけないけど、愛することはできる』
9月4日（金）配信
『落下音』【独占先行】
9月9日（水）配信
『破墓／パミョ』
9月10日（木）配信
『MaXXXine マキシーン』
9月13日（日）配信
『テレビの中に入りたい』
『愛はステロイド』
配信中
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
U-NEXTで2026年9月に配信予定のドキュメンタリー
9月1日（火）配信
『バイオグラフィー：ヘンリー・フォード ～フォード・モーター創業者』
『バイオグラフィー：フェルディナント・ポルシェ ～ポルシェ創業者』
『ブラッド・ピット：銀幕のスター』
『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』シーズン2
『RIDE ON TIME』Season7
（海外ドラマNAVI）
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