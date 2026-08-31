【2026年9月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年9月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！

ベン・ウィショー出演『クリミナル・ジャスティス』も到着

海外ドラマでは、ベン・ウィショー出演の犯罪サスペンス『クリミナル・ジャスティス 殺人の真相』のほか、『ザ・ミッシング ～消えた少年～／～囚われた少女～』のタイトルでも知られる『ザ・ミッシング～未解決失踪事件捜査』よりシーズン2（～囚われた少女～）が登場。また、ドイツ発のアクション『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』に関しては、8月解禁のシーズン1に続いてシーズン2も到着する。アメリカのドラマ界最大のアワード、第78回エミー賞のレッドカーペット・授賞式の模様は、9月15日（火）にライブ配信。字幕版は9月19日（土）よりリリースとなる。

洋画では、北ドイツの農場を舞台に、4つの時代、4人の少女が経験する100年にわたる怪奇を描いた『落下音』が独占先行配信。そのほかには、『悪夢の系譜【4Kデジタル修復版】』『ハウス・オブ・ザ・デビル』『ラスト、コーション［ノーカット版］』が独占配信されている。

さらにドキュメンタリーでは、名優モーガン・フリーマンが世界各国の有名な脱獄劇を取り上げる『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』のシーズン2、ブラッド・ピットにフォーカスした『ブラッド・ピット：銀幕のスター』などが配信開始に。

U-NEXTで2026年9月に配信予定の海外ドラマ

9月1日（火）配信

『クリミナル・ジャスティス 殺人の真相』

『ザ・ミッシング～未解決失踪事件捜査』シーズン2

『警部ベルジュラック』

9月2日（水）配信

『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』シーズン2

9月19日（土）配信

『第78回エミー賞（字幕版）』【独占】

9月20日（日）配信

『ツイステッド・メタル』シーズン2

配信中

『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3【独占】

『ヒーテッド・ライバルリー』【独占】

U-NEXTで2026年9月に配信予定の洋画

9月1日（火）配信

『悪夢の系譜【4Kデジタル修復版】』【独占】

『ハウス・オブ・ザ・デビル』【独占】

『ラスト、コーション［ノーカット版］』【独占】

『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』

9月3日（木）配信

『1980 僕たちの光州事件』

『私たちは天国にはいけないけど、愛することはできる』

9月4日（金）配信

『落下音』【独占先行】

9月9日（水）配信

『破墓／パミョ』

9月10日（木）配信

『MaXXXine マキシーン』

9月13日（日）配信

『テレビの中に入りたい』

『愛はステロイド』

配信中

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

U-NEXTで2026年9月に配信予定のドキュメンタリー

9月1日（火）配信

『バイオグラフィー：ヘンリー・フォード ～フォード・モーター創業者』

『バイオグラフィー：フェルディナント・ポルシェ ～ポルシェ創業者』

『ブラッド・ピット：銀幕のスター』

『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』シーズン2

『RIDE ON TIME』Season7

（海外ドラマNAVI）

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