Êì¤ÏÇ§ÃÎ¾ÉŽ¤Éã¤ÏËö´ü¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿10¥«·î¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼µñÈÝ¡Ä50ÂåÌ¼¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËŽ¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹Ž£¤È¸À¤Ã¤¿Áê¼ê
¢£Êì¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Éã¿Æ
2020Ç¯¡¢Éã¿Æ¡Ê77ºÐ¡Ë¤ÈÊì¿Æ¡Ê76ºÐ¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤ò¶²¤ì¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÌ¼¤Î¿¿ÇÈ²ÖºÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤¬1»þ´ÖÈ¾¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¼Â²È¤Ø½µ°ì¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¢¤ëÆü¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢Æü¤Ë¤Á¤äÍËÆü¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤Ê¤É¤Î°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÏÇ§¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¡¢¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤³¤ë¡£
Êì¿Æ¤¬ÌëÃæ¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¡¢¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½õ¤±¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉã¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊì¿Æ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢Éã¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¡£¶áÎÙ½»¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÊì¿Æ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÁÔÀä¤Ê¡Ö±óµ÷Î¥¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÆÍÁ³¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð
Êì¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Í×»Ù±ç2¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¶µ°é·Ïµ¡´Ø¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤Î°ÛÊÑ¤ò¼õ¤±¡¢ÅÚÍËÆü¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ÆÌëÃæ¤Þ¤ÇÎÁÍý¤·¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¤½¤ÎÎÁÍý¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤ÇÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÅÏ¤ê¡¢»Í¹ñÂ¦¤Î¸©¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ë½ù¡¹¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¤·¤«¤¿¤Ê¤¯½µ3¤ÇÆ¯¤±¤ë³ØÆ¸¤Î»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê½Å»ë¤Î¥Ç¥¤¥±¥¢¤Ë½µ2¤ÇÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÍ×²ð¸î1¤Ë¤Ê¤ê¥Ç¥¤¥±¥¢¤¬½µ3¤Ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¿Æ¤ËÇÙ¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ó¥Ñ¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¿¥Á¤Î°¤¤¡Ö¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¡×¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¼£¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¤ÆÍ¾Ì¿¤Ï10¥«·î¤¯¤é¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÉã¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Î¤Û¤¦¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ø¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¼Â²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»ä¤¬Éã¤Î´ÇÉÂ¤ÈÊì¤Î²ð¸î¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤¯¤ë¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¤È¤¦¤È¤¦Íè¤¿¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Éã¿Æ¤Ï·òµ¤¤Ë¡Ö¼£ÎÅ¤ò´èÄ¥¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡£»Ä¤µ¤ì¤ëÊì¤Î¥±¥¢¤â´èÄ¥¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÃç°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë·»¤È¤Î´Ø·¸¤Î½¤Éü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
4ºÐ¾å¤Î·»¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Éã¿Æ¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£29ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¹¤®¤ëÎ¾¿Æ¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¡¢¼Â²È¤ÈÆ±¤¸¸©Æâ¤Î±óÊý¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£³¤¤òÅÏ¤ë±óµ÷Î¥²ð¸î
Éã¿Æ¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦»Í¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤¬½»¤àËÜ½£Â¦¤ÎÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÉã¿Æ¤òÁ÷·Þ¤·¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï1²ó6»þ´Ö¤Î¼£ÎÅ¤ò½µ4ÆüÏ¢Â³¡¢3½µ´Ö¤ª¤¤Ë¼õ¤±¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¸«¼é¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð1¿Í¤ÇÎ±¼éÈÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¾ï¤ËÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤âÏ¢¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Ç1»þ´Ö¡¢¿Ç»¡¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë1»þ´ÖÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£Éã¤ÎÅêÍ¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È2»þ´Ö°Ê¾å¡£Êì¤ÈÇäÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¤ÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊì¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬Éã¿Æ¤Î¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Êì¿Æ¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¼£ÎÅ¤Ï»Í¹ñÂ¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¡£Éã¿Æ¤ÏÍ¾Ì¿¤¤¤¯¤Ð¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥×¥é¥¹¤¬¤ó¡£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ï¡¢1¥«·î¤Î¤¦¤Á1¡Á2½µÌÜ¤ËÉã¤Î¼£ÎÅ¡¢3½µÌÜ¤ËÊì¤Î¼£ÎÅ¡¢4½µÌÜ¤«¤éÉã¤Î¼£ÎÅ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Í¹ñ¤ÈËÜ½£¤ò1Æü¤Ç2±ýÉü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦½µ3¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤Ë¼°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ¯¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¾¼ÏÂ¤Î´è¸Ç¿ÆÉã¤Î¥×¥é¥¤¥É
¼£ÎÅ¤ÎÆü°Ê³°¤Ë¤â¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤¬¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
Éã¿Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤äÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç§¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÈÖÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤À¡£¹âÂ´¤¿¤¿¤¾å¤²¤ÇÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î½ÅÌò¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¾¼ÏÂ¤Î´è¸Ç¿ÆÉã¡£²ÈÄ¹¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÄºÅÀ¤Ë¤¤¤¿¼«Éé¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¼¤Î¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·È½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ÏÁ´¤ÆµÑ²¼¤·¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¶È¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉã¤Ï¡¢¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ÊÈ¿±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÍç¤Î²¦ÍÍ¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉã¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²È¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á´¤¯²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Æ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¹ðÃÎÄ¾¸å¤ÏÎäÀÅ¤ÇÁòµ·¤ä°ä¸À¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´°²½¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¹ðÃÎ¤«¤é1¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤éË½¸ÀË½ÎÏ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤ÏÅÛÎì¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¡ª¡Ù¡Ø¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é»à¤Í¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¼±¤âÍýÀ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ø¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ð¸î¤¹¤ëÂ¦¤ÎÂº¸·¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¿Æ¤ËµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤È¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Éã¿Æ¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤È¤¤Ï´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¢£Â©»Ò¤äÉ×¤Ø¤Îâ²´ó¤»
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÄÌ±¡¡¢Æþ±¡ÂÐ±þ¤ä²ð¸î¤ò»ä¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú±ó³ÖÃÏ²ð¸î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Î¾¿Æ¡¢¢°é»ù¡¢£²È»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡£Â©»Ò¤Ë¤âÉ×¤Ë¤â¤À¤¤¤Ö²æËý¤µ¤»¤Æ¡¢Âç¤¤Êµ¾À·¤ò¶¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î¤Î¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÇËµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¿Æ¤òÂè°ìÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢É×¤Ï²È»öÁ´ÈÌ¤ÈÂ©»Ò¤Î½Î¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤ËÂ©»Ò¤¬É´Æü³±¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ø´¶À÷¤µ¤»¤ë´í¸±¤«¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤ä¤ì¤º¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ç»ä¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤â¡×
2025Ç¯10·î¡£Êì¿Æ¤¬¹âÇ®¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÊÁ¤Ê¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤Ø¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú²ð¸î¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤¬¡ÖÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÄê´ü½ä²ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Éã¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄêÂç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶È¼Ô¤Ï²ð¸î¤ÎÀìÌç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¡¤·¤¿¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ü¥¿¥ó¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÉãËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌ¼¤Î»ä¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÉã¿Æ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Çã¤¤Êª¤ä¸«¼é¤ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤Ç¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç»ä¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Î¤¬¤óÈ½ÌÀ¤«¤éÌó1Ç¯¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òÅÏ¤ë¼ÖÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¡Ø¤³¤³¤«¤é³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¢£Éã¤Î¡Ö²È¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿Ì¼
2025Ç¯12·î¡£°åÎÅËãÌô¤Î±Æ¶Á¤«¡¢ÌëÃæ¤ËÉã¿Æ¤¬10Ê¬¤ª¤¤Ë¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éµ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Å¾ÅÝ¤Î´í¸±¤«¤é¼ê¤òÂß¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈË½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï°ì¿ç¤â¤»¤º¸«Ä¥¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÉã¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºßÂð¤Ç»Ù¤¨¤ëÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¡¢¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÍâÄ«¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÏË¬Ìä°å¤È´Ç¸î»Õ¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤Èµã¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë°ì¿ç¤â¤»¤º¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»ä¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤éÎ¾¿Æ¤ÏÃ¯¤¬¸«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯°å»Õ¤ÏÆþ±¡¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤¡¢Í¼Êý¤Ë¤ÏÆþ±¡Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ñÀ×Åª¤ËÆ±»þ¤ËÊì¿Æ¤Î»ÜÀßÆþ½ê¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æþ±¡¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈÉã¿Æ¤ÏÄñ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÆþ½ê¤µ¤»¤¿¡£
¡Öº£¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÊì¤òñÙ¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤â²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ²ò¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤«¤é¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ã¯¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁªÂò¡Ù¤À¤±¡£»ä¤Ï¡È¿Æ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡É¤Ë¡È¿Æ¤ÎË¾¤ß¤ò¼êÊü¤·¤¿¡É¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤Ç¤¤¿¡ØºÇ¸å¤ÎÀÕÇ¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¹ðÊÌ¼°¤Î¸å¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿
Æþ±¡¤·¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5Æü¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£83ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÈÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿·»¤Ëë¾Êó¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¬ÊÖ¿®¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤¬ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤â¤·¡¢¡ÊÉã¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤ËºÇ´ü¤Þ¤Ç¡Ë²È¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÆþ±¡Ãæ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿áâ¤ÎµÛ°ú¤ä»ÀÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢²È¤Ç´Ç¼è¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éã¿Æ¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢»ÜÀß¤ÎÊì¿Æ¤òÏ¢¤ì¤ÆÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤È¤ÏÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ÏÉ¬»à¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹ðÊÌ¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÁªÂò¤Ï¡¢¤¢¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬¼«Ê¬¤òµö¤¹ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ´ü¤ËÉã¤¬²º¤ä¤«¤Ê´é¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë·èÃÇ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Î2¤Ä¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÉã¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤
¼õ¸³À¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢ÍèÇ¯ºÆÅÙÂç³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ë¤âÂ©»Ò¤Ë¤â¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¡¢É×¤ÏÄÌ±¡¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤¬»ä¤Î°¸ý¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ä²È»ö¤òÃæ¿´¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
É×¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸î¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡×¤Èµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Î´¶¾ð¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡ØÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú±ó³ÖÃÏ²ð¸î¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¡¢Éã¤«¤é¤ÎË½¸ÀË½ÎÏ¤Ïº£¤â¤«¤Ê¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÉã¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¡×¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²ð¸î¤Ï»Ò°é¤Æ¤È°ã¤¤¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤º¡¢½ù¡¹¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÌÏ«´¶¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¶á¤¤Ê¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¸å²ù¤ò¸º¤é¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²ð¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢Æ°¤¤À¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Îºâ»º¤òºÊ¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Êì¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢Éã¿ÆÌ¾µÁ¤Î¼Â²È¤ÏÉÔÊØ¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ë¡£·»¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÉéÆ°»º¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÖÇäµÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²ð¸î¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¡£ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä²ð¸î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¡Ö²È¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÃ¯¤ËØß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ê¤¿¤ó¤®¡¦¤ß¤º¤Û¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£°õºþ²ñ¼Ò¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2015Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥°¥ë¥á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥Èµ»ö¤ä¡¢Áòµ·¡¦¤ªÊè¡¦²ð¸î¤Ê¤É½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤Î¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î´ë²èÊÔ½¸¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤Ê¼¹É®ÇÞÂÎ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î ¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¸½¼Â¡×¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ö´°àú¤Ê½ª³è¡×¡Ù¡¢»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø½ª³èÆÉËÜ¥½¥Ê¥¨¡Ù¡¢Æü·ÐBP Æü·ÐARIA¡Öº£¤«¤é»Ï¤á¤ë¡Ø¿Æ¡Ù¤Î¤³¤È¡×¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ØAERA.¡Ù¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¡Ø·î´©¡ÖÊ©»ö¡×¡Ù¡¢¹âÎð¼Ô½»Âð¿·Ê¹¼Ò¡Ø¥¨¥ë¥À¥ê¡¼¥×¥ì¥¹¡Ù¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡£2023Ç¯12·î¤Ë¡ØÆÇÊì¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡Á»Ò¤É¤â¤ò¡Ö½êÍÊª°·¤¤¡×¤¹¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë´©¹Ô¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë