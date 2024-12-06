「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏が2024年12月6日にXを更新し、経済アナリストの森永卓郎氏に苦言を呈した。「自分が死ぬからって何でも言っていいわけじゃないでしょうよ」発端となったのは、森永氏が11月18日に出演したYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」の動画で「来年中に日経平均は3000円になる」「本音を言うと2000円ぐらいまで下がる」と発言したこと。これに対し堀江氏は24日にXで「これはさすがに、、、自分が死ぬ