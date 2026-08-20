25歳の韓国代表MFイ・ガンイン。(C)Getty Images

写真拡大

　いきなりのゴラッソ炸裂だ。

　現地８月19日に開催されたラ・リーガ第１節で、アトレティコ・マドリーが昇格組のマラガとホームで対戦。２−０で快勝し、今季初陣を白星で飾った。

　今夏にパリ・サンジェルマンから加入したイ・ガンインは、０−０で迎えた58分から出場。すると、70分だった。

　ゴール前の右サイドでサイドチェンジのパスを受けた韓国代表MFは、ドリブルで中央に持ち運び、得意の左足を一閃。強烈なシュートをゴール左隅に突き刺し、華麗に先制点をマークした。
 
　その後、80分には同じく途中出場のアレックス・バエナが、FKでこれまた見事なゴールを奪った。

　スペイン紙『MARCA』によれば、アトレティコ在任16年を数える名将ディエゴ・シメオネは、イ・ガンインについて「献身的な選手だ。代表チームや以前所属していたチームでのプレーからも、その姿は見て取れる」と発言。そして、この日生まれた２発のうち、ベストゴールはどちらかと振られた際には、こう答えた。

「アレックスやガンインに対して不公平になるだろう。どちらも素晴らしいゴールだった。相手GKは直前に２つのビッグセーブを見せていた。２つとも見事なゴールだった。我々にはそれが必要だった。マラガは素晴らしい試合をした。前半を戦った選手たちが、後から入った選手たちのために素晴らしい仕事をしてくれた」

　MLSオーランド・シティに移籍したアトレティコの英雄、アントワーヌ・グリーズマンの７番を受け継いだイ・ガンイン。デビュー戦で早速、強烈なインパクトを放った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】まさにスーパーゴール！イ・ガンインが左足で圧巻の一撃

 