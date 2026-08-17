【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【実際の映像】韓国を切り裂く「電光石火ドライブ」

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、強さと速さが融合した強烈なドライブから“3点プレー”を成功させ、ファンも大興奮となった。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で韓国代表と対戦。八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）らがロスター外となったが、前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66で快勝した。

大活躍を見せた河村が輝いた注目のシーンのひとつが、26−16で迎えた第2クォーターの残り9分32秒だった。PG富樫勇樹（千葉ジェッツ）が相手コートにボールを運ぶ間に、河村がトップのポジションに移動しながらボールを引き出した。

ムン・ユヒョンに厳しくマークされている状況だったが、河村は果敢にリングアタックを敢行。一気にギアを上げて相手より前に体を入れる。さらに相手にぶつかられたが、体勢を崩すことなくしっかりとレイアップを流し込み、さらにバスケットカウントを獲得。会心のプレーに河村は雄叫びを上げ、アリーナのブースターたちも大歓声となった。

「体強くなったなー」の声も

ABEMAで解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は、「良いですね。最初からアグレッシブに攻めてはいましたが、スリーポイントが入ってから得点への姿勢が増えましたね」と河村の攻める姿勢を評価。同じく解説の田中大貴（東京サンロッカーズ）は「意図的に作っている。河村選手は右ドライブがめちゃくちゃ速い。デザインされたプレー」と解説した。

このプレーにはファンも大興奮。ABEMAのコメント欄やSNSでは「河村無双やん」「うまいよなー」「スピードえぐい」「押し負けない強さがあるんだよな」「体強くなったなー」「さすがの突破力やな」「肩周りゴツくなったもんな」など称賛の声が溢れた。

この日の河村はPG陣の中では最長となる24分59秒間プレー。チームトップの24得点に加え、6リバウンド、3アシスト、1スティールと傑出したスタッツを残し、日本勝利の立役者となった。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。この重要な連戦でも、河村のドライブをはじめとした攻撃力に大きな期待が集まる。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

