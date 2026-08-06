「ろくでなし」ネイマール対戦相手にブチギレ→激しい“挑発”が物議！敵の会長は痛烈批判「人々はこんなチンピラを崇拝しているのだから罪深い」
現地８月４日に開催されたブラジルカップの準々決勝で、ネイマールを擁するサントスは、クラブ・ド・レモと敵地で対戦。ホームでの第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、１−０で勝利し、ベスト４に駒を進めた。
この一戦の後、両軍の間にひと悶着あったようだ。主役となったのは、ネイマールだ。
かつてプレーしたフランスの大手紙『レキップ』は、「ネイマールはブラジルカップでのサントスの勝利後、再び怒りを爆発させた」と報じた。
「ネイマールはミックスゾーンで激しく興奮した様子を見せ、対戦相手であるレモの選手たちを執拗に挑発した。ネイマールはまたしても、ピッチ上での活躍以上に、その振る舞いで世間の注目を集めることになった」
「彼は、レモの選手、コーチングスタッフ、関係者らの前で勝利を誇示しながら攻撃的な態度を露わにし、その後、騒動を避けるようにして自チームのロッカールームへと引き揚げていった。『敗退だ！敗退だ！』と叫びながら、相手チームの一団の前で嬉しそうに飛び跳ねて挑発するネイマールに対し、相手側も罵声を浴びせたり、中指を立てたりして応酬した」
記事によれば、この挑発行為に憤慨したレモのアントニオ・カルロス会長は、報道陣の前でネイマールの行動を痛烈に批判した。
「子供たちに崇拝されているあのろくでなしのネイマールが、またもや挑発しに来てショーを繰り広げた。人々は、こんなチンピラを崇拝しているのだから罪深い」
後味の悪い試合となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】対戦相手に憤怒→激しく“挑発”したネイマール
この一戦の後、両軍の間にひと悶着あったようだ。主役となったのは、ネイマールだ。
かつてプレーしたフランスの大手紙『レキップ』は、「ネイマールはブラジルカップでのサントスの勝利後、再び怒りを爆発させた」と報じた。
「ネイマールはミックスゾーンで激しく興奮した様子を見せ、対戦相手であるレモの選手たちを執拗に挑発した。ネイマールはまたしても、ピッチ上での活躍以上に、その振る舞いで世間の注目を集めることになった」
記事によれば、この挑発行為に憤慨したレモのアントニオ・カルロス会長は、報道陣の前でネイマールの行動を痛烈に批判した。
「子供たちに崇拝されているあのろくでなしのネイマールが、またもや挑発しに来てショーを繰り広げた。人々は、こんなチンピラを崇拝しているのだから罪深い」
後味の悪い試合となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】対戦相手に憤怒→激しく“挑発”したネイマール