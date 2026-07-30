重量オーバー車両が起こした凄惨な事故

NEXCO東日本は2026年6月26日、公式SNSを更新し、重量を大幅に超過した車両が引き起こした事故の様子を伝える写真を投稿しました。

投稿された1枚の写真には、凄惨な事故の様子が写し出されています。撮影された場所や日時は明らかにされていませんが、3車線ある高速道路の本線上とみられます。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「3車線封鎖」した「大事故現場」です（30枚以上）

中央分離帯には破損した大きなロール状の塊が転がっており、金属のような光沢から、鉄鋼素材のスチールコイルだと推測されます。

本線に目を移すと、そのスチールコイルは3車線を塞ぐように伸び、その先には側壁を向いて停止した中型トラックが確認できます。さらに奥には、散乱した荷物と、車線を完全に寸断するように横向きになったトレーラーの姿があります。トレーラーの手前には、衝突の衝撃で分離したと思われるタイヤ付きの車軸のような部品も転がっており、事故の激しさを物語っています。

NEXCO東日本の投稿によれば、この事故は「重量を大幅にオーバーして鉄製コイルを積んだセミトレーラが、走行中に右前のタイヤがパンクし、中央分離帯に衝突して高速道路をふさいだ事故」とのことです。この車両は「車両制限令」に違反した状態でした。

重量を超過して走行することは、極めて危険な行為です。過積載は走行安定性や操縦安定性を著しく低下させ、横転や転覆といった大事故につながるリスクを高めます。ブレーキは適正な重量を前提としているため効きが悪くなり、タイヤは過大な負荷でつぶれ、スリップ事故を引き起こす可能性も増大します。

また、重量オーバーの車両は道路そのものにも深刻なダメージを与えます。道路は一定の構造基準に基づいて造られており、基準を超える重さのクルマが通行すると、舗装が急激に劣化したり、床版や橋梁を損傷させたりする原因となります。建設から数十年が経過し老朽化が進む道路にとって、重量オーバー車両の通行は劣化をさらに加速させる要因となっています。

こうした危険を防止するために定められているのが「車両制限令（車限令）」です。これは道路法に基づき1962年2月に施行された政令で、道路を通行できるクルマの寸法や重量などの上限値である「一般的制限値」を規定しています。具体的には、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m（高さ指定道路では4.1m）、総重量は20t（高速自動車国道または指定道路では25t）、軸重は10tまでと明確な数値が定められています。

もちろん、大規模工事現場への橋桁の搬入や鉄道車両の輸送など、積荷の性質上、どうしても一般的制限値を超えてしまう場合があります。また、ラフテレーンクレーンのような大型特殊車両は、車両自体が制限値を超えていることもあります。

このような場合は「特殊車両（特車）」として扱われ、運行経路や時間などを事前に申請し、「特殊車両通行許可（特車通行許可）」を取得することで、特例として通行が認められます。ただし、許可証の携帯や計画ルートの厳守、場合によっては誘導車の伴走といった条件が課されます。

現在ではオンラインでの申請も可能になり手続きは簡易化されていますが、無許可での走行や不正な通行は依然として後を絶ちません。NEXCO各社では「車両制限令等違反車両取締隊（車限隊）」を配置し、違反が疑われるクルマを現場で確認し、措置命令書を交付したり、悪質な場合には警察に告発したりするなど、違反車両の根絶に取り組んでいます。

公式サイトやSNSで繰り返し注意喚起を行ってきた中で今回の重大事故が発生したことを受け、NEXCO東日本は投稿で次のように呼びかけています。「この写真のように、車両が重すぎると… タイヤに大きな負担がかかり パンク・バーストのリスクが上昇 高速走行中にタイヤトラブルが起きれば、とても危険です」「結果 重大事故につながることも ルールを守る＝安全を守る 適正な積載を！」

大型車両を運行する事業者は、車両制限令を正しく理解し、必要に応じて特車申請を行うなど、ルールを順守した上で安全な運行を徹底することが強く求められます。

同投稿に対し、ネット上やSNSでは「もし隣に普通乗用車が走っていたらペシャンコだった。即死レベルの事故で恐ろしすぎる」「コイルを積んだトレーラーの横や後ろは絶対に走らないようにしているが、改めてその認識が正しいと実感した」「他の一般車両を巻き込む大惨事にならなかったのが不幸中の幸い」など、巨大コイル落下に対する恐怖や危機感、3車線を塞いだ異常事態に震え上がる声が多く見られました。

さらに、「重量オーバーは単なる交通違反ではなく、未必の故意による殺人未遂と同じ。もっと厳罰化するべきだ」「罰金程度では抑止力にならない。運送事業の許可取り消し（など重い罰を下してほしい」「悪質なドライバーは一発で免許取り消しにして、二度と大型車を運転できないようにしてほしい」など、現状の罰則では甘すぎるとの意見が多数上がっています。

また、「NEXCOはどんどん現場のリアルな写真を公開して、違反事業者に対する社会的なプレッシャーをかけてほしい」「車限隊（車両制限令等違反車両取締隊）による徹底的な取り締まりを応援している」など、NEXCOの取り組みに強く賛同する声も見られました。

今後は、運送業界の適正化だけでなく、荷主を含めた法整備の見直しが必要になるのかもしれません。