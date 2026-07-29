「7月31日から都内で上演される舞台『母さん、ラブソングです。』で田中圭さん（42）は俳優復帰を果たします。同作は宮城、愛知、長野、大阪での公演も予定されており、9月下旬に大阪で千秋楽を迎えます。

そればかりでなく、舞台が終わった後の仕事もすでに決まっているそうです」（芸能関係者）

昨年4月下旬に『週刊文春』で永野芽郁（26）との不倫疑惑が報じられた田中。約1年の休業を経て、カムバックを。

「仕事関係者に迷惑がかかることを懸念して、不倫疑惑報道の後に、田中さんは出演予定だった映画を降板しています。

いっぽうで’25年7月と’26年5月には、国際的なポーカー大会に参加し、入賞して注目を集めました。

ポーカーで約3千万円を稼いだこともあり、世間からはあまり堪えていないようにも見られていますが、一時は『いっそ俳優を辞めてしまおうか』と思いつめたこともあったそうです。

しかし、長年育んできた俳優としてのキャリアをはじめ、復帰を待ち望むファンの声、そして変わらず支え続けてくれる事務所の存在が、田中さんを踏みとどまらせました。

何より根底には“芝居が好きだから”という思いがあったといいます。こういった理由から、俳優復帰を志すようになっていったそうです」（前出・芸能関係者）

今年5月に、鈴木おさむ（54）のYouTubeチャンネルに出演し、約1年ぶりに公の場に姿を見せた田中。休んでいた理由を「やっぱ役者って、役あってなんぼなんで。役はなかったんで」と話していた。

そんな田中の舞台の次の“役”とはーー。

「テレビ東京で来年1月クールに放送予定の連ドラで主演が内定しています。

田中さん演じる主人公と、相棒の男性が一緒に全国各地の温泉を巡る紀行ものだとか。

実在する温泉でのロケが中心で、出演者の少ないコンパクトな作品で、『孤独のグルメ』に代表されるテレ東の得意とするジャンルです。相棒役さえ確保すればよく、現在、いわく付きの田中さんですが、“共演者が集まらない”という問題も起きません」（映像制作関係者）

■『おっさんずラブ』での成功パターン

’18年の連続ドラマ『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）でブレークした田中。復帰作ではかつての成功パターンに頼ろうとしているようだ。

「『おっさんずラブ』では、シャワーや入浴シーンで田中さんが肉体美を披露し、たびたび話題になっていました。

今回の温泉ドラマでも、もちろん全裸になり、引き締まった肉体を披露することになります。

また入浴シーンでは、ほのかに“BL感”を漂わせる構想もあると聞いています」（前出・映像制作関係者）

7月中旬に本誌は都内で『母さん、ラブソングです。』の稽古に臨む田中を目撃。付き添うマネージャーの手には、プロテインシェイカーが握られていたーー。

「休んでいる期間中には、“闇堕ちした時期もあった”という田中さんですが、トレーニングは欠かさなかったそうです。

以前、田中さんはテレビ番組で、自宅にトレーニングできる設備を整えてあると話していました。

ぶら下がり健康器具を購入し、懸垂をするだけでなく、腕立て伏せなどのトレーニングも行い、腕、胸、背中、腹筋を鍛えているそうです。

下半身も、一度しゃがんでからジャンプするスクワットジャンプで鍛えているといいます。

テレビ復帰には、自身の強みである肉体美が不可欠であると考えているのではないでしょうか。

田中さんはこれまで、常日ごろから2週間あれば仕上げることができる体の状態を維持し、撮影本番までに追い込むという方法で、裸のシーンを乗り切ってきたそうです」（前出・映像制作関係者）

“どこでも脱ぐよ”と準備を進めてきた田中。“全裸宣言”のもと挑む温泉紀行ドラマで巻き返すことはできるのだろうか。