「5年で3倍になった」SHIHO、自宅の価格が超高騰も“切実な悩み” 韓国俳優の親友は絶句「何だって!?」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（50）が、28日までに自身のYouTubeを更新。10年来の親友である韓国のモデル・俳優のビョン・ジュンス（52）の自宅を訪問し、日韓の“不動産価値”にまつわる事実を明かし、反響を呼んでいる。
【動画】自宅が5年で3倍に！自宅の価格が超高騰を告白したSHIHO
SHIHOは「豪邸に住む大親友・ビョン・ジュンスの自宅を初公開！（10年来の友情）」と題した動画で、韓国・京畿道広州にあるビョン・ジュンスの自宅を訪れ「久しぶりに来たけど、やっぱでかいね」とその広大な庭園や大きな建物に驚いた様子を見せた。
L字型のメインハウスとゲストハウスからなる邸宅は、手入れの行き届いた庭やヨーロッパ風のキッチンを備えた、まさに「憧れ」の空間となっており、SHIHOは「こんな家に住みたい」と感嘆の声を上げる。
注目が集まったのは、テラスで語り合った不動産事情のシーン。ビョン・ジュンスは「（自分の家は）17年前も今も値段が変わらない」「誰も買いに来ない」と自虐的に笑いを誘うと、SHIHOは自宅の価値が「（日本の家は）5年で3倍になった」という驚きの事実を明かした。
これにビョン・ジュンスは「何だって!?」「私は17年間上がらなかったと言ったのに、3倍になったって言うの？」と驚きを隠せない様子を見せ、SHIHOは日本の不動産価格が高騰している現状を明かしつつも、「売ってもまた（同じように）高い家に住まなければならない」と、価格上昇ゆえの悩みも吐露している。
【動画】自宅が5年で3倍に！自宅の価格が超高騰を告白したSHIHO
SHIHOは「豪邸に住む大親友・ビョン・ジュンスの自宅を初公開！（10年来の友情）」と題した動画で、韓国・京畿道広州にあるビョン・ジュンスの自宅を訪れ「久しぶりに来たけど、やっぱでかいね」とその広大な庭園や大きな建物に驚いた様子を見せた。
注目が集まったのは、テラスで語り合った不動産事情のシーン。ビョン・ジュンスは「（自分の家は）17年前も今も値段が変わらない」「誰も買いに来ない」と自虐的に笑いを誘うと、SHIHOは自宅の価値が「（日本の家は）5年で3倍になった」という驚きの事実を明かした。
これにビョン・ジュンスは「何だって!?」「私は17年間上がらなかったと言ったのに、3倍になったって言うの？」と驚きを隠せない様子を見せ、SHIHOは日本の不動産価格が高騰している現状を明かしつつも、「売ってもまた（同じように）高い家に住まなければならない」と、価格上昇ゆえの悩みも吐露している。