「お帰りなさい、ウェルカム」高須幹弥が中田敦彦の帰国批判を一蹴、アンチのバッシングはおかしい
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【税金逃れ】中田敦彦氏がシンガポールから日本に帰国して炎上している件に関して」を公開した。動画では、中田敦彦氏のシンガポールからの帰国に対するネット上の批判に触れつつ、帰国の背景や自身の税や国へのスタンスについて持論を展開している。
中田氏がシンガポールへ移住した際、日本の問題点を指摘していた経緯から、今回の帰国に対してネット上では「税金逃れで移住したのに」「日本はオワコンと言っていたのに」といった厳しい声が上がっている。これに対し高須氏は、「日本国内でしっかり稼いでいただいて、しっかり日本に納税してください」「お帰りなさい、ウェルカムって感じで」と語り、過度なバッシングを一蹴した。
続けて、帰国に至った理由について分析。かつてはYouTubeの広告収益やオンラインサロンが大きな収入源だったと推測しつつ、「専門家レベルの人がもうYouTubeやってて、そっちの人たちのお話の方がよっぽど深いし、ためになる」と指摘。教養系の解説動画が以前ほど再生されなくなり、若年層がショート動画へ流れていることも影響して収益が減ったのではないかとの見解を示した。さらに、シンガポールの永住権を持つ男子には兵役の義務があることに触れ、子どもの教育環境や徴兵回避の可能性も帰国を後押しした要因として挙げた。
また、話題はシンガポールの税制メリットにも波及。所得税や法人税が低く、キャピタルゲイン税や相続税がない点を挙げ、短期のトレーダーなどには圧倒的に有利だと解説した。一方で、日本から出国する富裕層には含み益に課税される「出国税（国外転出時課税制度）」が課される現状も説明し、海外移住のハードルになっていると指摘した。
その上で高須氏は、日本の治安の良さや医療体制はエッセンシャルワーカーによって支えられていると強調。「税制優遇っていう安易な考えだけで日本を脱出しない」「日本国内で働いた分はしっかり普通に他の仕事の人よりもたくさん納税しないといけない」と語り、自身は日本にとどまり社会に還元していく姿勢を鮮明にして動画を締めくくった。
中田氏がシンガポールへ移住した際、日本の問題点を指摘していた経緯から、今回の帰国に対してネット上では「税金逃れで移住したのに」「日本はオワコンと言っていたのに」といった厳しい声が上がっている。これに対し高須氏は、「日本国内でしっかり稼いでいただいて、しっかり日本に納税してください」「お帰りなさい、ウェルカムって感じで」と語り、過度なバッシングを一蹴した。
続けて、帰国に至った理由について分析。かつてはYouTubeの広告収益やオンラインサロンが大きな収入源だったと推測しつつ、「専門家レベルの人がもうYouTubeやってて、そっちの人たちのお話の方がよっぽど深いし、ためになる」と指摘。教養系の解説動画が以前ほど再生されなくなり、若年層がショート動画へ流れていることも影響して収益が減ったのではないかとの見解を示した。さらに、シンガポールの永住権を持つ男子には兵役の義務があることに触れ、子どもの教育環境や徴兵回避の可能性も帰国を後押しした要因として挙げた。
また、話題はシンガポールの税制メリットにも波及。所得税や法人税が低く、キャピタルゲイン税や相続税がない点を挙げ、短期のトレーダーなどには圧倒的に有利だと解説した。一方で、日本から出国する富裕層には含み益に課税される「出国税（国外転出時課税制度）」が課される現状も説明し、海外移住のハードルになっていると指摘した。
その上で高須氏は、日本の治安の良さや医療体制はエッセンシャルワーカーによって支えられていると強調。「税制優遇っていう安易な考えだけで日本を脱出しない」「日本国内で働いた分はしっかり普通に他の仕事の人よりもたくさん納税しないといけない」と語り、自身は日本にとどまり社会に還元していく姿勢を鮮明にして動画を締めくくった。
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