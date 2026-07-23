Æü»º¡Ö¡ÈºÇ¹âµé¡É4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬Âç·ãÊÑ¡ª 16Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¡Ö±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¤¡×¥¯¥ë¥Þ¤Ë¿Ê²½¡ª ¤µ¤é¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¡Ö¤á¤Á¤ãºÇ¹â¡×¡ª ÂçÃíÌÜ¤Î¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×Áª¤Ö¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª
Æü»º¡Ö¡ÈºÇ¹âµé¡É4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬Âç·ãÊÑ¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2026Ç¯7·î16Æü¡¢4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤Ç³«È¯¿Ø¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1895mm¡ßÁ´¹â1975mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3000mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡£ÀèÂå¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¤è¤êÁ´Ä¹¤ò30mm¡¢Á´Éý¤ò45mm¡¢Á´¹â¤ò160mm³ÈÂç¤·¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Âç·ãÊÑ¤·¤¿Æü»º¤Î¡Ö¡ÈºÇ¹âµé¡É4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼È¯ÅÅÀìÍÑ¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¦Âè3À¤Âå¡Öe-POWER¡×¤òºÎÍÑ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ151kW¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯330Nm¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤È¡¢Æ±100kW¡¢195Nm¤Î¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¶îÆ°ÎÏ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÅý¹çÀ©¸æ¤¹¤ë¡Öe-4ORCE¡×¤È¡¢Ï©ÌÌ¤äÁö¹Ô¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸º¿êÎÏ¤òÊÑ¤¨¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï16.8km¡¿L¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.8m¡£²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX e-4ORCE¡×¤¬689Ëü7000±ß¡¢¡ÖG e-4ORCE¡×¤¬757Ëü9000±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢NMC¡ÊÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡ÖAUTECH¡×¤ä¡ÖVIP¡×¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿ôÃÍ¤äÁõÈ÷¤È¤È¤â¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Æü»º¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¹¤¤¼¼Æâ¤ä¹ë²Ú¤ÊÁõÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÈV·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤¬±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2002Ç¯È¯Çä¤Î2ÂåÌÜ¡¢2010Ç¯È¯Çä¤Î3ÂåÌÜ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÆ±¾è¼Ô¤ò²÷Å¬¤Ë±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤âËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤Î¾¦ÉÊ»ö¶È´ë²èÉô ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥À¥¯¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊCPS¡Ë¤ÎÃæÂ¼ÃÒ»Ö»á¤Ï¡¢È¯É½¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿··¿¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¿··¿¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È500km¡¢600km¤òÁö¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¡Ö¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥Õ¥Ó¡¼¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊCVE¡Ë¤Î°ìÌî·ò¿Í»á¤â¡¢¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈè¤ì¤Ê¤¯¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¾è¤êÌ£¤òÄÉµá¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Âè3À¤Âåe-POWER¡¢e-4ORCE¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè3À¤Âåe-POWER¤Ï¡¢È¯ÅÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÁ°¸å¤Î¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ç³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤òÄÉµá¡£e-4ORCE¤Ï¡¢²ÃÂ®»þ¤ä¸ºÂ®»þ¤Î¼ÖÂÎ¤Î·¹¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸åÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¤òºÙ¤«¤¯À©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤¬Ï©ÌÌ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÖÂÎ¤ÎÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°·¤¨¤ëÁö¤ê¤È¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦¡¢Î¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤Æó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È¥·¥ã¥·¡¼À©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¸ú¼¼ÆâÄ¹¤òÀèÂå¤è¤ê137mm¿¤Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á°ÀÊ¤«¤é¸åÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃåºÂ°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£³ÆÎó2ºÂÀÊ¤Ë¡Ö¥¼¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¡¼¥È¡×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤ÎÈèÏ«¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¡¢¿··¿¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿Áö¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤ÎÂ®¤µ¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖTHE PRIVATE MAGLEV¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÈ»Ò¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤ËÍê¤é¤º¡¢ºÙ¤«¤ÊÂ¤·Á¤È¸÷¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤³¤È¤â¡¢¿··¿¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¡×¤Î»ú¤ËÀÞ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÆþ¹¾¿µ°ìÏº»á¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¸åÃ¼¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿¸å¤Ë¤âÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÌëÌÀ¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖFUJI DAWN¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¹âµ®¤µ¤ä³Ê¼°¤òÉ½¤¹¿§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»ç¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö»ê¶Ë¡×¤òÀßÄê¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¡Ö»çÃÉ¡×¤È¡Ö¶äÀã¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¿§ºÌ¤ò°Õ¼±¤·¤¿2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÃ´ÅöÊ¬Ìî¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀâÌÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÈÀî¸°ì¡Ë¤â¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤¬»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Î¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëº¢¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÁö¤ê¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¹¤¤¼¼Æâ¤ä¹ë²Ú¤ÊÁõÈ÷¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¿Í¤Ë¤âÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢³«È¯¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±¤¸7·î16Æü¡¢Æü»º¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨NISSAN¡×¤«¤é¡Ö¤é¤·¤¯Áö¤ìNISSAN¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¼Ö¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤äÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÎòÂå¼Ö¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸ÄÀ¤ò¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤Ç¤É¤¦¼õ¤±·Ñ¤°¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£