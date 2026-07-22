選手だけでなく…アルゼンチンファンも「最低」 街中での”行為”に「さすがに酷い」
アルゼンチンはスペインに敗れて準優勝
アルゼンチン代表は現地時間7月19日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝でスペイン代表に0-1で敗れて準優勝で終わった。
この試合の前日、アルゼンチンサポーターがタイムズスクエアに押しかけ決起集会を行ったが、そこでのマナーが「さすがに酷い」と話題を呼んでいる。
試合は0-0で延長戦までもつれ込む激闘となり敗れたアルゼンチン。試合ではファウルや挑発を多用し、試合を荒れさせた。後半アディショナルタイムにはMFエンソ・フェルナンデスが退場処分となり、チームは10人で延長戦の30分間を戦うことになった。試合終了後にはスペインの優勝が決まると、ピッチ上で両チームの選手が入り乱れる乱闘騒ぎに発展。DFナウエル・モリーナやMFレアンドロ・パレデスらがスペインの選手たちと激しく衝突した。
選手だけでなく、サポーターの振る舞いにも注目が集まっており、決戦の前日タイムズスクエアを占拠してサポーターが決起集会を行った。そこで、サポーターが去った後、ゴミが散乱している様子の動画が物議を呼んでいる。
国内外のファンから「最低のマナー」「さすがに酷い」「なんだこれは」「これがアルゼンチン」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）