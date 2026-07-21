意外と知らない痩せ薬「マンジャロ」普及の波。「食料品に対する支出が減少」などイギリス社会の劇的変化
【世界経済情報】モハPチャンネルが「【英国】マンジャロなどやせ薬使用者200万人突破！英国社会に起こっている変化！」を公開した。動画では、イギリスで「マンジャロ」などの痩せ薬の利用者が急増している背景と、それが社会や消費行動に与える劇的な変化について解説している。
肥満率が28.7%に達するイギリスでは、糖尿病予備軍の増加や、国民医療制度（NHS）の待機者が700万人を超えるなど、医療資源の不足が深刻な課題となっている。こうした社会的な背景から、イギリス政府はマンジャロをはじめとする痩せ薬を普及させることで、肥満と糖尿病を減らす国家的な取り組みを進めている。現在では200万人以上が痩せ薬を使用しており、消費者の行動にも変化が表れ始めている。
調査会社のデータによると、痩せ薬を使用する世帯では「食料品に対する支出が減少」している。満腹感が継続することで、チョコレートやお菓子、アルコールやファストフードの消費が減る一方、果物や高タンパク食品の需要が増加しているという。また、薬の副作用による口臭や脱毛に対処するため、ガムやマウスウォッシュ、白髪染めの売上が伸びるという意外な影響も生じている。さらに、アルコールの消費量減少により、老舗パブの閉店が加速する可能性も指摘された。
一方で、治療をやめた途端に激しい飢えを感じるリバウンドのリスクも懸念されており、専門家からは「ずっとやめられなくなるんじゃないか」という声も上がっている。動画では、薬に依存するのではなく、小さい頃からの食育や「バランスの良い食事を選択する力を身につける」ことの重要性を強調しており、痩せ薬の普及がもたらす消費市場への影響と健康への本質的なアプローチについて考えさせられる内容となっている。
肥満率が28.7%に達するイギリスでは、糖尿病予備軍の増加や、国民医療制度（NHS）の待機者が700万人を超えるなど、医療資源の不足が深刻な課題となっている。こうした社会的な背景から、イギリス政府はマンジャロをはじめとする痩せ薬を普及させることで、肥満と糖尿病を減らす国家的な取り組みを進めている。現在では200万人以上が痩せ薬を使用しており、消費者の行動にも変化が表れ始めている。
調査会社のデータによると、痩せ薬を使用する世帯では「食料品に対する支出が減少」している。満腹感が継続することで、チョコレートやお菓子、アルコールやファストフードの消費が減る一方、果物や高タンパク食品の需要が増加しているという。また、薬の副作用による口臭や脱毛に対処するため、ガムやマウスウォッシュ、白髪染めの売上が伸びるという意外な影響も生じている。さらに、アルコールの消費量減少により、老舗パブの閉店が加速する可能性も指摘された。
一方で、治療をやめた途端に激しい飢えを感じるリバウンドのリスクも懸念されており、専門家からは「ずっとやめられなくなるんじゃないか」という声も上がっている。動画では、薬に依存するのではなく、小さい頃からの食育や「バランスの良い食事を選択する力を身につける」ことの重要性を強調しており、痩せ薬の普及がもたらす消費市場への影響と健康への本質的なアプローチについて考えさせられる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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