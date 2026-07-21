【知らないと損】あなたの投資信託も買っている？日本資金が韓国国債へ7500億円流入するカラクリ

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●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。