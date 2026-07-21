19日の会見でマーリンズ入団を明言

米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が21日までに自身のインスタグラムを更新。MLBマーリンズとの契約を明言した会見当日に、NPBドラフトで交渉権を獲得していたソフトバンクのファンから送られた「麟太郎コール」に対し、深い感謝の意を綴った。

佐々木は投稿で、自身が会見を行った19日のソフトバンク-ロッテ戦（ZOZOマリン）で、スタンドのファンが「頑張れ！ 頑張れ！ 麟太郎コール」を送ってくれたことを知ったと報告。「その知らせを受けた瞬間、本当に胸が熱くなりました。入団を選択しなかったのにもかかわらず、このような温かく大きな激励をいただけたことに、言葉では言い表せないほど感謝しています」と心境を明かした。

ソフトバンクとの縁は深い。昨年10月のNPBドラフトで1位指名を受け、交渉権を獲得した球団は、城島健司CBOらが渡米して熱心に勧誘を続けてきた。6月の帰国時には背番号「1」を提示されるなど、最大限の誠意を受け取っていた。佐々木は「知人が編集してくれた映像」とともに、マイアミからソフトバンクの勝利を願っていることも付け加えた。

19日に岩手県花巻市内で行われた会見でも、ソフトバンクへの感謝を問われると声を詰まらせ、涙を浮かべる場面があった。「高校時代から見てもらいましたし、城島さんにはアメリカにも来ていただいた」と振り返っていた。投稿の最後には「ホークスファンの皆様、本当にありがとうございました。まだまだ力のない私ですが、温かいご声援を、これからの挑戦への力に変えて、一歩一歩前へ進んで参ります！」と綴っている。（Full-Count編集部）