『アストリッドとラファエル』リメイク版キャスト主演！『刑事アニー 湖畔の猟奇殺人事件』YouTubeで期間限定全話無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、スコットランドの美しい湖畔に浮かび上がる謎に立ち向かう緊迫したクライムミステリー『刑事アニー 湖畔の猟奇殺人事件』をYouTubeで期間限定全話無料公開中だ。

英国発人気ドラマのキャスト、スタッフがタッグ

2017年に英ITVで放送された本作は、『ロック・ネス 〜湖に沈んだ謎』の邦題でも知られる。主人公の刑事アニーを演じるのは、『ブレイキング・バッド』のリディア役や、大人気フレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の英国リメイク版『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録』の刑事ビー役でおなじみのローラ・フレイザー。『ダウントン・アビー』で伯爵夫人付侍女サラ・オブライエンを演じたシヴォーン・フィネラン、『ミステリー in パラダイス』の5代目主役マーヴィン・ウィルソンに扮するドン・ジレが脇を固める。

クリエイターを務めるのは、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』や『ペイシェンスとビー』の脚本を担当したスティーヴン・ブレイディ。

＜第1話あらすじ＞

湖畔でネッシーの偽死体が見つかり、アニーは対応に駆り出される。偽死体は動物の骨や内臓で作られたもので、アニーの娘が友人たちと仕掛けたイタズラだった。一方、山の麓でピアノ教師ナイアル・スウィフトの死体が発見された。当初は自殺かと思われたが、検死の結果、脳の一部が取り除かれており他殺であることが判明。さらにその後、ネッシーの偽死体の中に人間の心臓が含まれていたことも明らかになり、町は混乱に陥る。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.