【超RIZIN.5】朝倉未来vs青木真也、ダウトベックvs平本蓮、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーが決定
9月10日開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム）対戦カード発表会権が20日に都内で行われ、朝倉未来vs.青木真也、カルシャガ・ダウトベックvs.平本蓮、さらにフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.元ベラトールフェザー級王者のAJ・マッキー戦などが発表された。
【動画】【RIZIN】平本蓮＆篠塚辰樹に独占インタビュー 大みそかにはブラックローズ揃い踏みか!?
そのほかのカードは、斎藤裕vs.YA-MAN、ヴガール・ケラモフvs.高木凌、ホベルト・サトシ・ソウザvs.野村駿太、冨澤大智vs.ドンマイ川端が決定。すでに発表されているRENAvs.ナターシャ・クジュティナ戦も含め、全8試合となった。
なお、同大会に出場予定だった鈴木千裕は、左脇腹の助軟骨の骨折で全治2ヶ月と診断されたため、今大会を欠場することも発表された。
また、大会の冠スポンサーにANGEL CHAMPAGNE（エンジェルシャンパン）が就任し、大会の正式名が『ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』に決定した。
●ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
・RIZIN & PFL フェザー級ダブルタイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. AJ・マッキー
・MMAルール 71kg
朝倉未来 vs. 青木真也
カルシャガ・ダウトベック vs. 平本蓮
・MMAルール 66kg
斎藤裕 vs. YA-MAN
・MMAルール 66kg
ヴガール・ケラモフ vs. 高木凌
・MMAルール 71kg
ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 野村駿太
・MMAルール 59kg
冨澤大智 vs. ドンマイ川端
（既報カード）
・MMAルール 49kg
RENA vs. ナターシャ・クジュティナ
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そのほかのカードは、斎藤裕vs.YA-MAN、ヴガール・ケラモフvs.高木凌、ホベルト・サトシ・ソウザvs.野村駿太、冨澤大智vs.ドンマイ川端が決定。すでに発表されているRENAvs.ナターシャ・クジュティナ戦も含め、全8試合となった。
また、大会の冠スポンサーにANGEL CHAMPAGNE（エンジェルシャンパン）が就任し、大会の正式名が『ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』に決定した。
●ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
・RIZIN & PFL フェザー級ダブルタイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. AJ・マッキー
・MMAルール 71kg
朝倉未来 vs. 青木真也
カルシャガ・ダウトベック vs. 平本蓮
・MMAルール 66kg
斎藤裕 vs. YA-MAN
・MMAルール 66kg
ヴガール・ケラモフ vs. 高木凌
・MMAルール 71kg
ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 野村駿太
・MMAルール 59kg
冨澤大智 vs. ドンマイ川端
（既報カード）
・MMAルール 49kg
RENA vs. ナターシャ・クジュティナ