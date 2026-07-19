【打たれ弱い】メンタルの弱さはこれが原因！心が潰れやすくなる本当の理由と対処法
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要改善】心が弱い原因がコレ！メンタルの潰れやすい人の共通点と対処法4選」と題した動画を公開した。動画では、メンタル不調に陥りやすい人の4つの共通点と、今日から実践できる具体的な対処法が解説されている。
Ryota氏はまず、メンタルが潰れやすい人の共通点として「他人の期待に応えようとしすぎる」性格を挙げる。このような「メランコリー親和型」の人は、他人の要求を勝手に作り出し、自らを追い込んでしまうと指摘する。これに対する対処法として、「一旦待つ癖をつけましょう」と提案。「3日待とう」といったルールを設け、すぐに自分で行動しないことで、問題が自然に解決したり分担されたりするケースが多いと語る。
次に「責任感が強すぎる」点に言及し、細かいことにも責任を抱え込む傾向があると説明する。これに対処するためには「夜に反省会をしない」ことが重要だと述べる。夜は自律神経の入れ替わりでネガティブになりやすいため、「夜は考えない仕組み」を作り、早く寝ることを推奨した。
さらに、完璧を求める「ゼロヒャク思考」や「理想が高すぎる」こともメンタルを潰す原因になると解説する。100点でなければ意味がないと考えたり、現実離れしたスーパーマンのような理想を掲げたりすることで、常に劣等感や敗北感を抱いてしまうという。こうした思考の改善策として、「今できること、できたことを考える」ことや、「現実的なシナリオで考える」ことを提案。自分を責め続ける状況から抜け出すためには、持っていないものではなく「今持っているもの」に目を向けることが効果的だと語る。
Ryota氏は、「現実的に考えることができると、物事についてそれほど深刻に捉えなくなる」と結論付ける。極端な思考を手放し、自分の現状を正しく認識することが、メンタルを守るための第一歩であると学べる内容となっている。
Ryota氏はまず、メンタルが潰れやすい人の共通点として「他人の期待に応えようとしすぎる」性格を挙げる。このような「メランコリー親和型」の人は、他人の要求を勝手に作り出し、自らを追い込んでしまうと指摘する。これに対する対処法として、「一旦待つ癖をつけましょう」と提案。「3日待とう」といったルールを設け、すぐに自分で行動しないことで、問題が自然に解決したり分担されたりするケースが多いと語る。
次に「責任感が強すぎる」点に言及し、細かいことにも責任を抱え込む傾向があると説明する。これに対処するためには「夜に反省会をしない」ことが重要だと述べる。夜は自律神経の入れ替わりでネガティブになりやすいため、「夜は考えない仕組み」を作り、早く寝ることを推奨した。
さらに、完璧を求める「ゼロヒャク思考」や「理想が高すぎる」こともメンタルを潰す原因になると解説する。100点でなければ意味がないと考えたり、現実離れしたスーパーマンのような理想を掲げたりすることで、常に劣等感や敗北感を抱いてしまうという。こうした思考の改善策として、「今できること、できたことを考える」ことや、「現実的なシナリオで考える」ことを提案。自分を責め続ける状況から抜け出すためには、持っていないものではなく「今持っているもの」に目を向けることが効果的だと語る。
Ryota氏は、「現実的に考えることができると、物事についてそれほど深刻に捉えなくなる」と結論付ける。極端な思考を手放し、自分の現状を正しく認識することが、メンタルを守るための第一歩であると学べる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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