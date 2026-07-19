安田章大、企画から携わった主演映画が好反応「届けられて幸せ」
SUPER EIGHT・安田章大（41）と俳優でアーティスト・のん（33）、映画監督の小林聖太郎監督（55）が19日、都内で行われた映画『平行と垂直』（8月28日公開）の東京プレミア バリアフリー上映試写会に登壇。安田が本作にかける熱い思いを語った。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
本作に企画段階から携わっている安田は、「僕はSNSの使い方があんまり分からなくてですね、直接自分で感想を見ることができないのですけど…」と前置きしたうえで、試写会などで聞く周囲の反応について「周りから『いい反響だよ』と言われたりとかはあります」と好反応だったと明かし、「マスコミ試写会で、ドランクドラゴンの塚地（武雅）さん、大先輩である小林幸子さん、俳優の勝矢くんらが来てくださって、見た後『ちゃんと心に響く、そして優しくつらいだけではない和やかなところもあり、寄り添ってくれるもの（作品）』という言葉をいただいたりして、届けられて幸せだなと思いました」と喜びの声。
そのうえで、届けていかないといけないことについて「皆が手を取り合うことっていうことがすごく明確に見えてきて。手を取るためには相手のことを知らなきゃいけないし、自分が1歩踏み出すことだったり、半歩でも寄り添えることが大事なんだなっていうことを知るということですね。きっかけが必要なんだなっていうことは改めて感じてます」と回答。さらに「それが見てくださる方々と僕たちだけでもなくて、こういうふうにスタッフの皆様とか演者の皆様と手を取り合い、作品をひとつの方向に向かって作るということが、どれだけいろんな人の心に届くかっていうのを決定づけるものなんだなというふうに思いましたね」と熱く語った。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
そのうえで、届けていかないといけないことについて「皆が手を取り合うことっていうことがすごく明確に見えてきて。手を取るためには相手のことを知らなきゃいけないし、自分が1歩踏み出すことだったり、半歩でも寄り添えることが大事なんだなっていうことを知るということですね。きっかけが必要なんだなっていうことは改めて感じてます」と回答。さらに「それが見てくださる方々と僕たちだけでもなくて、こういうふうにスタッフの皆様とか演者の皆様と手を取り合い、作品をひとつの方向に向かって作るということが、どれだけいろんな人の心に届くかっていうのを決定づけるものなんだなというふうに思いましたね」と熱く語った。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。