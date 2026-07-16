準決勝でイングランドに逆転勝利

現地時間7月15日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）準決勝で、アルゼンチン代表はイングランド代表に2-1の劇的な逆転勝利を収め、決勝進出を決めた。

この歓喜の瞬間、凄まじい熱狂とカオスに包まれたのは本国だけではない。その場所は、なんと決勝の相手スペイン・バルセロナ。街を揺らした”狂乱”の映像が大きな反響を呼んでいる。

まさに狂喜乱舞だった。バルセロナの中心部にある人気バル「オベージャ・ネグラ」の店内には、水色と白のストライプのユニフォームを着た大勢のファンが、イングランドにとどめを刺す2点目が決まった瞬間に絶叫し、飛び跳ねた。一見するとアルゼンチン国内のパブリックビューイング会場のようだが、ここは紛れもなくスペイン国内だ。

カタルーニャ州のスポーツチャンネル「Esport3」の公式Xは、「バルセロナが震える！ アルゼンチンの2ゴール目への狂乱」と綴り、現地の様子を収めた動画を公開。リプライ（返信）では「ホスティア（マジかよ）、まだもっとあるのかよ。スペイン人よりうるさいわ（笑）」「（みんなスペインにいて）アルゼンチンにはいったい誰が住んでいるんだ？」「カタルーニャで我々が望む唯一の飛ぶアルゼンチン人はメッシだ」「今日祝うがいい、日曜日に負けるぞ」といった熱を帯びたコメントが集まっている。

バルセロナは、かつてクラブの黄金期を築き上げたアルゼンチンの英雄リオネル・メッシに対し、今なお強い思い入れを持つ地域。一方で、現在のスペイン代表にはバルセロナが誇る若き至宝ラミン・ヤマルらが名を連ねる。決勝では「メッシvsヤマル」という新旧エースの因縁めいた激突が決定。日曜日のバルセロナ市内は、いったいどんな光景が見られるのか。（FOOTBALL ZONE編集部）