皿洗いゼロで超簡単！アイラップと電子レンジで作る「なすの煮浸し」で紫外線ダメージをケア
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【皿洗いゼロ】アイラップと麺つゆで作るほっこりする母の味「レンチンなすの煮浸し」」と題した動画を公開しました。火を使わず、洗い物も最小限に抑えられる手軽なレシピを紹介しています。
動画は、なすの下準備からスタート。なすは縦半分に切り、皮に斜めの切り込みを格子状に入れます。こうすることで味が染み込みやすくなり、見た目も良くなるとのこと。なすの皮には栄養が詰まっているため、剥かずに調理します。
続いて、耐熱ポリ袋の「アイラップ」になすを入れます。「水にさらすと栄養も流れちゃうのでアク抜きしないでOK！」とポイントを解説。袋の中にめんつゆと水を加え、外側から揉み込んで調味料を絡めます。袋の口は結ばずに耐熱皿にのせ、電子レンジの600Wで3～4分加熱します。
加熱後、なすが柔らかくなったことを確認したら、ごま油を加えます。さらに、大葉をはさみで切り入れ、白ごまを振って完成です。「暑い時期はしっかり冷やすのがおすすめ」とし、「味がぐっと染み込んでこれからの季節ピッタリな一品に！」と魅力を伝えています。動画の後半では、なすの皮に含まれる栄養素「ナスニン」の抗酸化作用についても解説されています。
暑くて火を使いたくない日や、あと一品欲しい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす 2本（約200g）
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ2
・水 大さじ2
・ごま油 大さじ1（お好みで）
・大葉 2～3枚
・白ごま 適量
［作り方］
1. なすはヘタを切り落とし、縦半分に切る。皮に斜めの切り込みを格子状に入れる。
2. アイラップ（耐熱ポリ袋）になすを入れ、めんつゆと水を加える。
3. 袋の上から揉み込み、全体に調味料を絡める。
4. 袋の口は結ばずに耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で3～4分加熱する。
5. なすのヘタの部分を押して柔らかくなっていたら、お好みでごま油を加える。
6. 大葉をはさみで細かく切り入れ、白ごまを振って完成。
動画は、なすの下準備からスタート。なすは縦半分に切り、皮に斜めの切り込みを格子状に入れます。こうすることで味が染み込みやすくなり、見た目も良くなるとのこと。なすの皮には栄養が詰まっているため、剥かずに調理します。
続いて、耐熱ポリ袋の「アイラップ」になすを入れます。「水にさらすと栄養も流れちゃうのでアク抜きしないでOK！」とポイントを解説。袋の中にめんつゆと水を加え、外側から揉み込んで調味料を絡めます。袋の口は結ばずに耐熱皿にのせ、電子レンジの600Wで3～4分加熱します。
加熱後、なすが柔らかくなったことを確認したら、ごま油を加えます。さらに、大葉をはさみで切り入れ、白ごまを振って完成です。「暑い時期はしっかり冷やすのがおすすめ」とし、「味がぐっと染み込んでこれからの季節ピッタリな一品に！」と魅力を伝えています。動画の後半では、なすの皮に含まれる栄養素「ナスニン」の抗酸化作用についても解説されています。
暑くて火を使いたくない日や、あと一品欲しい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす 2本（約200g）
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ2
・水 大さじ2
・ごま油 大さじ1（お好みで）
・大葉 2～3枚
・白ごま 適量
［作り方］
1. なすはヘタを切り落とし、縦半分に切る。皮に斜めの切り込みを格子状に入れる。
2. アイラップ（耐熱ポリ袋）になすを入れ、めんつゆと水を加える。
3. 袋の上から揉み込み、全体に調味料を絡める。
4. 袋の口は結ばずに耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で3～4分加熱する。
5. なすのヘタの部分を押して柔らかくなっていたら、お好みでごま油を加える。
6. 大葉をはさみで細かく切り入れ、白ごまを振って完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ボウル1つで完結】マカロニの下ゆでもホワイトソースも不要！超絶ラクなグラタンの作り方
包丁いらずでお皿ごとチン！一気に2食分作れる「冷凍貯金ビビンパ」
ツルンとした舌触りがまるでブドウ！甘酸っぱいタレが染みた「ミニトマトのハニーマリネ」
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、少しでも「ゆとり」が生まれますように！