「456確定なのに5万負け」7月7日に散ったパチスロユーザー続出、翌日の「熱くもない日」に10万負けた猛者も

僕は今、家からちょっと離れたとこにあるペットショップで働いている。もう少しで勤務1ヵ月になるといったところだが、これがまた想像よりハードワークだった。

体を動かす仕事が思った以上に多く、汗だくで働いている。が、こういうのも悪くないね。元々色んな生き物を飼ってるんで、お客さんの質問にも対応できるし。

今は主に遅番に入って、夜のレジだとかレジ締め、お金の管理とかをやっている。時給は低いんだけど、原稿仕事がない時はそもそもお金が生まれないんだから、ありがたいことです。

一応3日行って1、2日休む、みたいなペースのシフトなので人並み以上にゆっくりできる。そんなだから、パチ屋に行く頻度も決して低くない。

僕は今年が後厄だったんだけど、もうこの春を過ぎてからそこまでの不幸に見舞われることもなくなった。パチスロの収支も、前厄突入以来の黒字に戻った。本厄突入直後から仕事も減り、パチスロは勝てず、体もどっかしら調子悪いという、あの地獄の厄年期間は何やったんや！

まあ、復活したのでもういいんだけどね。ただ、パチスロの調子が復活したところで僕の理想は、あんまり人がいないホールでのんびり打つことだから、特定日とか、ゾロ目デーみたいな混雑するような時期はホールに行かない。今年の7月7日も、普通にシフトを入れてもらって働いていた。

しかし、僕の周りにいるパチスロ依存の人々はさにあらず。この日に突撃して、敗走の憂き目を見た者がいるのだった。（文：松本ミゾレ）

設定4〜6でも負ける時は普通に負ける、それがパチスロ

SNS上。というかXには、ことさら下品なトレンドが上がりやすい。品がない人間が多いので、仕方がないことだ。特にゾロ目の日なんてのは、パチスロファンが勝手に設定に期待して押し寄せ、ボロクソに負けた挙句に「〇月〇日被害者の会」なんてハッシュタグを使って愚痴りまくっている。

今年も当然、#7月7日被害者の会というタグが盛り上がっていた。特定できない範囲で大まかな書き込みを紹介したい。

こういう特定日って、実際にパチスロに設定を入れる店というのは実はそう少なくない。

最近は演出で高設定が示唆されたり、特定設定が濃厚となる場合も多く、パチスロを嗜む人間ならそれらは大体把握している。それだけに「456確定したのに5万負けた」みたいな報告をする人というのを、まあ結構見かけた。

設定4と6とでは機械割もえらい異なるので、4ならあり得る話だし、ぶっちゃけ6でも通せるところ通さないと最悪な事態を招く台は、今は結構あったりする。だからまあ、仕方ない話なんだけど7月7日に設定を期待して首尾よくツモって、それで負けるという人ってのはどうしても出ちゃうのだ。

他にも、昨年。つまり令和7年7月7日に挑んで負けて、懲りずに今年も挑んでまた負けた人とかの発信もある。あとは最新台に座れるぐらい抽選の運は良かったけど、肝心の台は低設定だったのか数万円負けちゃった、みたいな報告も。

つとに高設定確定して敗北とかしちゃうと、「じゃあどうやって勝つんだよ」って憤りたくなるだろうけど、日を改めて挑むしかないよね。たとえば来年とかね。そら、2027年7月7日は7が3つ並んでおめでたいし。俺は行かないけど。

7月7日は大人しく天の川見てた方がいいよ

さっきも書いたように、僕は人混みがしんどいので、パチ屋に人が溢れるような時期にはそもそも稼働したがらない。7月7日は普通にペットショップで働いていたわけだが、周りに大勢いるパチスロファイターたちはそうではない。

僕の知人友人の中には、結構ガチで依存してる人もいるわけだが、その中の1人の戦友なんて、9万円も失っていたというから驚きだ。

今のスマスロなんてのは、展開が悪いと高設定でも坂道を転がり落ちるように万券が消滅する。負けのビジョンは割と想像しやすく、逆に大勝のビジョンが曇ってしまうような台もある。きっとそういう台を打ってやられてしまったのだろう。

ただ、この戦友はまだ今年の収支、プラスである。下半期突入してまだプラッてる時点で、流石にここからボロクソに負けるようなこともないんじゃないかなぁ。

また、地元の同級生もたまたま休みだったとかでホールに突撃したらしいが、残念なことに3万円を2時間で失って心を痛め、早々に離脱したということだ。

と、こんな具合で7月7日の魔力に魅せられて痛い目を見る奴は、僕の周りにも結構いた。かわいそうだなあ。

まあ、一番驚いたのはその翌日、また別の友人が別にもう熱くも何ともない7月8日に仕事終わりにホールに出向き、スマスロで10万負けたという報告をさらっとしたことだけど。