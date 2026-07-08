写真＝時事通信フォト プーチン大統領との茶会に出席する習近平主席（＝2026年5月20日、北京） - 写真＝時事通信フォト

■自らを「世界の真ん中」と名乗る国

「中国」という国名。

英語では「China」フランス語では「Chine」ですが、彼ら自身は「中国（Zhongguó）」と呼びます。

「中国」という国名は「中華人民共和国」の略ですが、言外には、その中華思想とともに「世界の中心にある国」という意味を含みます。

これは非常に奇妙な考え方です。

地球は球体なので、表層上での中心など存在しません。日本もアメリカもイギリスも、ある意味では世界の中心であり、ある意味では極東や極西の辺境です。

しかし、中国人は数千年にわたり、本気で「自分たちこそが文明の中心であり、世界のへそである」と信じてきました。

これを「中華思想」と呼びます。

■人間が住める唯一の世界だった

周辺国（日本や韓国、ベトナム）からすれば、これはエゴイズムに見えます。

「俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの」

「世界の秩序は、中国に従うか、従わないかで決まる」

現代の国際法や国連憲章（主権平等）とは真っ向から対立するこの世界観は、なぜ生まれたのでしょうか。

彼らの性格が尊大だから？ いいえ違います。地図を見てください。

古代の中国人にとって「自分たちの住む場所だけが、人間が住める唯一の世界だったから」です。

彼らの視界に入っていた地理的条件が、彼らに「ここが中心だ」と確信させざるを得ない構造になっていたのです。

■雪山、砂漠、密林、海がつくる「鳥かご」

中国大陸（特に漢民族の居住エリア）は、地政学的に見ると、驚くほど「閉鎖された空間」です。

まず、西を見てみましょう。

そこには、世界の屋根と呼ばれる「ヒマラヤ山脈」と、広大なチベット高原がそびえ立っています。さらに北西には、一度入れば生きて出られないと言われる「タクラマカン砂漠」と、ゴビ砂漠が広がっています。

南は熱帯のジャングルに覆われ、東は果てしない「太平洋」です。

出所＝『「地理で考える」は武器になる』

つまり、中国文明の発祥地は、雪山、砂漠、密林、海という、人間を拒絶する「天然の壁」によって四方を完全に塞がれた、巨大な「鳥かご（盆地状の閉鎖空間）」の中にあったのです。

■広大で肥沃な土地が巨大都市をつくった

この「鳥かご」の外側には、同レベルの文明が存在しませんでした。

インド文明とはヒマラヤで、メソポタミアやエジプト、ギリシャとは砂漠で隔絶されていました。シルクロードを通じて西域とは細々と交流はありましたが、基本的には、中国人は「自分たち以外の高度な文明」を知らずに育ちました。彼らにとっての世界地図は、

「壁の内側（自分たちの世界）」と、

「壁の外側（人の住めない不毛の地）」

の二つしかありませんでした。

比較対象がいなければ、自分が一番だと思うのは当然です。この地理的な孤立こそが、中華思想の温床となったのです。

そして、この閉鎖空間のど真ん中に、奇跡のような場所が存在しました。

黄河の中流域から下流域にかけて広がる、広大な平原。これを「中原(ちゅうげん)」と呼びます。

中原は、ただ広いだけではありません。圧倒的に肥沃でした。

黄河が運んでくる黄土（栄養分を含んだ土）のおかげで、肥料がなくても作物が育ちました。古代世界において、この中原の農業生産力は、周辺地域と比較して文字通り「桁違い」でした。

■外側に住んでいるのは「野蛮な未開人」

北の草原地帯では、草を求めてさまよう遊牧民が、今日食べる肉にも困っており、西の山岳地帯では、寒さと酸素不足で、少数の部族が細々と暮らしていました。しかし、中原では、何百万、何千万という人間が定住し、巨大な都市を作り、絹を着て、漢字という高度な文字を使っていました。

これは、現代の経済格差などというレベルではありません。

「天国」と「地獄」ほどの差です。

中原に住む人々（漢民族）からすれば、自分たちの土地は、豊かさと秩序に満ちた、輝ける文明の中心です。

一方、その外側に住む人々は、獣の皮を着て、文字も持たず、野蛮な生活をしている未開人（＝夷狄）にしか見えません。

「中原を制する者は天下を制する」

この言葉は、単なるスローガンではありません。中原という場所が持つ、周辺をすべて飲み込むほどの圧倒的な「経済的・文化的重力（ブラックホール）」を表現した、物理的な法則なのです。

■皇帝を激怒させた日本からの手紙

この圧倒的な地理的格差から生まれたのが、「華夷(かい)秩序」というルールです。

中心に、皇帝が住む「中華（中国）」がある。

その周りに、中国の徳を慕って貢ぎ物を持ってくる「朝貢国（朝鮮、ベトナム、琉球など）」がある。さらにその外側に、言葉も通じない「化外(けがい)の民（野蛮人）」がいる。

この世界観において最も重要なポイントは、「対等な外交関係など、存在し得ない」ということです。

考えてみてください。天国に住む神（中華皇帝）と、地獄に住む人間（周辺国）が、対等な条約を結べるでしょうか？ あり得ません。関係性は常に「主従（親分と子分）」でなければなりません。

中国側が「お前を属国として認めてやる」という称号を与え（冊封）、周辺国が「貢ぎ物（朝貢）」を持ってきてひれ伏す。

これが、彼らにとっての「正しい国際秩序」であり、平和の形でした。

日本人が聖徳太子の時代に「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す（私もお前と同じ天子だ）」という手紙を送ったとき、隋の煬帝が激怒したのは、単に無礼だったからではありません。「世界に中心は一つしかないはずなのに、東の島国の猿が、物理法則（華夷秩序）を無視して対等を主張した」ことに対する、宇宙観の崩壊への恐怖と怒りだったのです。

隋の煬帝（画像＝Museum of Fine Arts Boston／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■「中国と対等な国なんて存在しない」

この地理的思想は、周辺国への接し方を二つのパターンに単純化します。

・冊封(さくほう)：こちらの優位性を認めて頭を下げるなら、仲間に入れてやり、商売（交易）もさせてやる。

・征伐(せいばつ)：頭を下げないなら、それは秩序を乱す野蛮人なので、武力で叩き潰すか、壁（万里の長城）を作って物理的に遮断する。

中国の歴史上、周辺国と「対等な同盟」を結んだ例は、極めて稀です（相手が強すぎて負けそうな時の一時的な妥協を除けば）。

彼らの辞書に「Win-Win」や「パートナーシップ」という言葉はありません。あるのは「君臣（上か下か）」だけです。これは、現代の中国外交にも色濃く残っています。

中国の絶対に譲らない姿勢や、南シナ海での強引な埋め立て、台湾への圧力。

これらは、西側の視点（ウェストファリア条約的な主権平等の視点）で見れば「国際法違反」ですが、中国の視点（中原の視点）で見れば「かつての中華秩序（あるべき姿）を取り戻すための、正当な原状回復」なのです。

彼らにとって、周辺の海や島々は、アメリカという「夷狄（遠くの野蛮人）」が不当に支配しているだけであり、本来は中原の重力圏に含まれるべき場所なのです。

習近平国家主席が掲げる巨大経済圏構想「一帯一路」。これも、地図を見れば「現代版・朝貢システム」そのものであることがわかります。

中国を中心として、ユーラシア大陸全土に鉄道やパイプラインを張り巡らせ、周辺国の資源を吸い上げ、中国製品を流し込む。参加国にはインフラ投資という「恩恵（冊封）」を与え、その代わり中国の意向に従わせる。

これは、唐の時代のシルクロードや、明の時代の鄭和の大遠征と、メンタリティにおいて何も変わっていません。「中原が豊かになれば、そのおこぼれで周辺も潤うだろう。だから俺たちに従え」このエゴイズムこそが、彼らにとっての善意であり、繁栄のモデルなのです。

写真＝iStock.com／adventtr ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／adventtr

■絶対正義は「中原の安定と繁栄」

私たちが中国に対して抱く違和感の正体。

宇山卓栄『「地理で考える」は武器になる』（秀和システム新社）

それは、私たちが「主権国家は対等である」という、ヨーロッパ発の思想をインストールしているのに対し、彼らがいまだに「世界は中心（中原）と周辺（辺境）でできている」という、古代から続く思想で動いていることに起因します。

彼らに向かって「国際ルールを守れ」「民主化しろ」と説教しても、暖簾に腕押しなのはそのためです。彼らにとっての正義は、国際ルールではなく、「中原の安定と繁栄」だからです。

ヒマラヤ山脈がなくなり、タクラマカン砂漠が緑地になり、中原の生産力が周辺国と同じレベルに落ちない限り、彼らの「中華思想」が消えることはないでしょう。中国とは、国名そのものが示す通り、「地理的な自己中心性」を運命づけられた、巨大な重力装置なのです。

我々周辺国（特に日本のような海洋国家）ができることは、その重力に飲み込まれないように、適切な距離を取り、遠心力（日米同盟など）を働かせ続けることだけです。

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宇山 卓栄（うやま・たくえい）

著作家

1975年、大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。代々木ゼミナール世界史科講師を務め、著作家。テレビ、ラジオ、雑誌、ネットなど各メディアで、時事問題を歴史の視点でわかりやすく解説。主な著書に『民族と文明で読み解く大アジア史』（講談社）、『朝鮮属国史 中国が支配した2000年』『韓国暴政史 「文在寅」現象を生み出す民族と社会』『経済で読み解く世界史』（以上、扶桑社）、『民族で読み解く世界史』『王室で読み解く世界史』『宗教で読み解く世界史』（以上、日本実業出版社）、『世界一おもしろい世界史の授業』（KADOKAWA）、『世界史で読み解く天皇ブランド』（悟空出版）など、その他著書多数。

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（著作家 宇山 卓栄）