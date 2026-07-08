『※女性は見ないでください』巡りテレ東「見ていただいた方がどう感じるかが全て」【一問一答】
テレビ東京の公式サイトが8日更新され、2日に行われた定例会見の内容が公開された。同局で6月に放送が始まった『※女性は見ないでください』について、吉次弘志社長は「見ていただいた方がどう感じるかが全てであると思っています」とし「SNS上での様々な意見について、我々としては真摯に受け止めているということ以外にありません」と述べた。
【写真】せいやも“意味深”投稿…放送前の『※女性は見ないでください』の番組情報
この番組は、事前の公式サイトの番組情報では、ほとんど内容についての記載がなく、SNS上で話題となっていた。放送前の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていなかった。
同局の公式サイトによると、会見ではこの番組に対して質問が上がり、吉次社長は「私個人の感想を述べるのは適切でないと考えており、視聴者の皆様がどうご覧になったかが全てであると思います。様々な意見が出ていることは承知していますので、真摯に受け止めて今後の番組作りに生かしてまいります」などと述べた。以下、公開された一問一答全文。
■『※女性は見ないでください』に関して
――6月8日、15日に放送されたバラエティー番組『※女性は見ないでください』において、出演者の発言などに対し、一部で女性蔑視や女性差別ではないか、男女の分断をあおるのではないかという意見が出ているが、どのように受け止めているか。
和田佳恵コンテンツ戦略局長：
放送後にSNSを含め、様々なご意見があることは承知しています。ご意見は真摯に受け止め、今後の番組制作に生かしていきたいと思います。
吉次弘志社長：
私個人の感想を述べるのは適切でないと考えており、視聴者の皆様がどうご覧になったかが全てであると思います。
様々な意見が出ていることは承知していますので、真摯に受け止めて今後の番組作りに生かしてまいります。
――一部で「この番組はモキュメンタリー、フェイクドキュメンタリーではないか」という見方も出ている。本があったのかどうかということも。また、2回の放送で番組は終了しているが、SNSの反応などを見て終了としたのか。今後再開する予定があるのか。
和田氏：
番組は男性と女性が出演するトークバラエティという形で制作しました。
当初から2本の放送予定でしたので、当初の予定通り2本を放送しました。
――この番組の制作現場の人権意識に問題はなかったか。
吉次社長：
人権問題については弊社として「人権デューデリジェンス」や「人権方針」を定めて公表しています。
これは番組スタッフだけでなく、番組に関わっていない社員も含めて全社的に取り組んでいるので、人権意識は十分に高まってきていると思います。会社全体として常に人権を強く意識して業務を行っています。
――SNS上で番組に対する様々な指摘が出る中、出演者のフォローをどう考えているのか。出演者だけに矛先が向かないよう番組側としての対応は。
和田氏：
出演者の方とスタッフはきちんとコミュニケーションをとっています。様々なご意見があることを踏まえて番組を制作していきます。
――番組の狙いについて改めて教えていただけますか。
和田氏：
番組の中でご提示した通りです。特に何かの方向に寄せようとして作ってるわけではございません。
吉次社長：
番組の制作意図や制作工程については、基本的に明らかにしていません。見ていただいた方がどう感じるかが全てであると思っています。
SNS上での様々な意見について、我々としては真摯に受け止めているということ以外にありません。
出演者の方とも話をして、今後の制作プロセスに生かしていきたいと思います。
【写真】せいやも“意味深”投稿…放送前の『※女性は見ないでください』の番組情報
この番組は、事前の公式サイトの番組情報では、ほとんど内容についての記載がなく、SNS上で話題となっていた。放送前の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていなかった。
■『※女性は見ないでください』に関して
――6月8日、15日に放送されたバラエティー番組『※女性は見ないでください』において、出演者の発言などに対し、一部で女性蔑視や女性差別ではないか、男女の分断をあおるのではないかという意見が出ているが、どのように受け止めているか。
和田佳恵コンテンツ戦略局長：
放送後にSNSを含め、様々なご意見があることは承知しています。ご意見は真摯に受け止め、今後の番組制作に生かしていきたいと思います。
吉次弘志社長：
私個人の感想を述べるのは適切でないと考えており、視聴者の皆様がどうご覧になったかが全てであると思います。
様々な意見が出ていることは承知していますので、真摯に受け止めて今後の番組作りに生かしてまいります。
――一部で「この番組はモキュメンタリー、フェイクドキュメンタリーではないか」という見方も出ている。本があったのかどうかということも。また、2回の放送で番組は終了しているが、SNSの反応などを見て終了としたのか。今後再開する予定があるのか。
和田氏：
番組は男性と女性が出演するトークバラエティという形で制作しました。
当初から2本の放送予定でしたので、当初の予定通り2本を放送しました。
――この番組の制作現場の人権意識に問題はなかったか。
吉次社長：
人権問題については弊社として「人権デューデリジェンス」や「人権方針」を定めて公表しています。
これは番組スタッフだけでなく、番組に関わっていない社員も含めて全社的に取り組んでいるので、人権意識は十分に高まってきていると思います。会社全体として常に人権を強く意識して業務を行っています。
――SNS上で番組に対する様々な指摘が出る中、出演者のフォローをどう考えているのか。出演者だけに矛先が向かないよう番組側としての対応は。
和田氏：
出演者の方とスタッフはきちんとコミュニケーションをとっています。様々なご意見があることを踏まえて番組を制作していきます。
――番組の狙いについて改めて教えていただけますか。
和田氏：
番組の中でご提示した通りです。特に何かの方向に寄せようとして作ってるわけではございません。
吉次社長：
番組の制作意図や制作工程については、基本的に明らかにしていません。見ていただいた方がどう感じるかが全てであると思っています。
SNS上での様々な意見について、我々としては真摯に受け止めているということ以外にありません。
出演者の方とも話をして、今後の制作プロセスに生かしていきたいと思います。