内田有紀、寺西拓人ファンからHPにメッセージ届く「伝言も受け付けておりますので」“輪”が広がり喜ぶ
俳優・内田有紀が7日、都内で行われた寺西拓人とダブル主演を務める9日スタートのフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜 後10：00）七夕トークイベントに登壇。短冊に願いを込めた。
【全身ショット】涼やか！夏らしさ満開の浴衣姿で登場した内田有紀＆寺西拓人
願い事のテーマは「『ラストノート』の撮影期間中にかなえたいこと」。内田は「ラストノートの輪が広がりますように!!」と記入した短冊を披露した。
内田のファンがエキストラで今作に参加しているそう。内田は「その方から聞いて、寺西君ファンの方もエキストラさんで参加されている方がいらっしゃるんですよ。その方と私を応援してくださるファンの方が交流を持ちまして。そこで仲良くなって」と今作を通じて“輪”が広がっているエピソードを披露すると、寺西は「すてき」と反応。
そして、内田のホームページに寺西ファンからメッセージが届くようになったという。「寺西をどうぞよろしくお願いいたします」と届き、寺西は「親!?」とツッコミを入れて会場の笑いを誘った。
ほかにも「てらをどうか、やさしく導いてあげてください」というメッセージも寄せられたそうで、「伝言も受け付けていますので、みなさんどしどしと。寺西君に言いたいことがあったら、私が代わって言わせていただきます」と話し、会場を和ませた。
今作は、環境も歩んできた人生も異なる歳の差の男女が、静かに惹かれ合いながら人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描くオリジナル作品。「ラストノート」とは香水の最後に残る香りを意味する。そんな香水の最後に残る特別な余韻“ラストノート”のように、今までしまっていたはずの想いが香り、大人の純愛を映し出す。
【全身ショット】涼やか！夏らしさ満開の浴衣姿で登場した内田有紀＆寺西拓人
願い事のテーマは「『ラストノート』の撮影期間中にかなえたいこと」。内田は「ラストノートの輪が広がりますように!!」と記入した短冊を披露した。
内田のファンがエキストラで今作に参加しているそう。内田は「その方から聞いて、寺西君ファンの方もエキストラさんで参加されている方がいらっしゃるんですよ。その方と私を応援してくださるファンの方が交流を持ちまして。そこで仲良くなって」と今作を通じて“輪”が広がっているエピソードを披露すると、寺西は「すてき」と反応。
ほかにも「てらをどうか、やさしく導いてあげてください」というメッセージも寄せられたそうで、「伝言も受け付けていますので、みなさんどしどしと。寺西君に言いたいことがあったら、私が代わって言わせていただきます」と話し、会場を和ませた。
今作は、環境も歩んできた人生も異なる歳の差の男女が、静かに惹かれ合いながら人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描くオリジナル作品。「ラストノート」とは香水の最後に残る香りを意味する。そんな香水の最後に残る特別な余韻“ラストノート”のように、今までしまっていたはずの想いが香り、大人の純愛を映し出す。