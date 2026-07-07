＜旦那「俺の稼ぎで」＞専業主婦だったら美容室代も自由にならないの？経済的DV男が知るべきことは
夫婦間でのお金の話は、ときに関係性そのものを揺るがすほど繊細な問題ではないでしょうか。とくに収入の有無やつかい道に関する言葉は、何気ないひと言でも相手の心に傷として深く残ることもあります。
『旦那が、いちいち「俺が稼いだ金で」とか、「高い美容院行くなよ」って言う。こういうことを言われるなら働いた方がいいよね？』
投稿者さんは迷いを抱いているようです。
旦那「俺の稼いだ金で」は言ってはいけない言葉
『「俺の稼いだお金で」は、言ってはいけない言葉』
『仕事に集中できるのは家事をしている妻がいるから』
収入だけで家庭が成り立っているわけではないとママたちは認識しているのでしょう。家事や育児といった無償労働があってこそ、何の気兼ねもなく外で働けるのではないでしょうか。それにもかかわらず、「自分が稼いでいるから」という言葉で主導権を握ろうとする態度に、違和感を覚えるママは少なくありません。また、「そう言われるといい気持ちはしない」と率直な意見もあり、言葉の選び方ひとつで信頼関係が揺らぐのかもしれませんね。
専業主婦であろうと自由になるお金はあるほうがいい
一方で、働いた方がいいという現実的な意見もありました。
『自由になるお金はあった方がいい』
『今のご時世、働く余裕があるなら働いた方がいいよ。私なんて正社員で働いているのに言われたから、自分で稼いだお金なのだから言われる筋合いはないって言い返した』
『少しでも収入があるといい。気兼ねなくつかえるお金って大事』
実際に、週に数日働きながら、自分のためのお金を確保しているママもいました。美容院や洋服、友人との食事など、自分の判断でつかえるお金があることで、精神的な余裕につながるという声が目立ちました。さらに、「万が一に備える意味でも収入はあった方がいい」というアドバイスも。旦那さんの収入に依存しすぎることへの不安は、ママたちが感じているのかもしれませんね。
専業主婦でも旦那の問題発言がない家庭もある
ただし、すべての専業主婦が同じ悩みを抱えているわけではありません。
『そんなこと一度も言われたことがない』
『専業主婦が長かったけれど、「俺が稼いだお金で」なんて言われたことないな』
『家計の範囲内なら自由につかっていいと言われている』
『私は働きたいけれど、誰かが家にいなくてはならない状況なので渋々家にいる。「なんなら旦那が家にいてくれても全然いいよ、私稼げるし？」という立場なので絶対そんなこと言われない』
このように、夫婦間での価値観やルールがしっかり共有されていれば、ストレスなく生活できるのでしょう。収入の有無よりも、「どう考え、どう伝え合うか」が大きく影響しているのではないでしょうか。
旦那の気持ちにも一定の理解
旦那さん側の立場に理解を示す声も少数ながらありました。
『どれくらい高い美容院なのかによる』
『収入に対して支出が見合っていないなら気になるかも』
たとえば、収入に対して美容院代が高すぎる場合、家計全体を考えて制限したくなる気持ちも理解できるという意見です。とくに、男性自身があまりカットにお金をかけない分、価値観の違いから贅沢に見えてしまうこともあるでしょう。
旦那の収入は世帯で成り立っている
印象的だったのは、「世帯収入」という考え方に触れたコメントです。
『自分だけの力で成り立っていると思わないでほしい』
『私は旦那に「そんなに了見が狭かったっけ？」と聞いたら、静かになったよ。今は、旦那より私の方が年収も役職も上。だけど私、黙っているよ。世帯収入だもの』
『子持ち専業主婦は｢誰が稼いでやっていると思っているんだ？｣系のモラハラ発言をされたら、｢誰が稼がせてあげていると思っているの？｣と堂々と言っていい』
共働き家庭でも、専業主婦家庭でも、夫婦はそれぞれの役割を担いながら生活を支えています。そのため、「誰のお金か」という発想ではなく、「家族全体の収入と支出」として捉えることが、対立を防ぐ鍵になるのかもしれません。
投稿者さんは「働くべきかどうか」と悩んでいるようでしたが、コメントから見えてきたのは「夫婦の価値観のすり合わせ」の重要性でした。たとえ働いたとしても、関係性が変わらなければ同じような不満が生まれる可能性があるのではないでしょうか。一方で、話し合いによってお互いの考えを共有できれば、専業でも共働きでも納得感のある形を築けるでしょう。相手を尊重し合える関係であれば、どのような働き方であっても安心して暮らしていけるはずです。