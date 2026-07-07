神田愛花、生放送『ぽかぽか』で“日村”の姓 短冊に願い事つづる
フリーアナウンサーの神田愛花（46）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。“名前”の表記に注目が集まった。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
きょうが七夕であることにちなみ、出演者が短冊に願い事を書いた。それぞれ発表していき、神田の順番に。「私はこれです」と手書きの短冊を掲げ、「もっと地球を感じられますように。」とつづり、名前を「日村愛花」と添えた。
この放送を見た視聴者はSNSで「ぽかぽか観てて、神田愛花さんが芸名じゃなくて日村愛花って書いてるの観てちょっと心がぽかぽかした」「日村愛花って書いてる！」などと、驚きのコメントが寄せられていた。
夫・バナナマンの日村勇紀（54）は4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
きょうが七夕であることにちなみ、出演者が短冊に願い事を書いた。それぞれ発表していき、神田の順番に。「私はこれです」と手書きの短冊を掲げ、「もっと地球を感じられますように。」とつづり、名前を「日村愛花」と添えた。
この放送を見た視聴者はSNSで「ぽかぽか観てて、神田愛花さんが芸名じゃなくて日村愛花って書いてるの観てちょっと心がぽかぽかした」「日村愛花って書いてる！」などと、驚きのコメントが寄せられていた。
夫・バナナマンの日村勇紀（54）は4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。