日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「パウ・パトロール」とハッピーセット「シナモロール」、「ほんのハッピーセット」2種を、7月10日から期間限定で販売します。

【画像】シナモロールかわいすぎ…！ 次のハッピーセットのおもちゃを全部見る！（23枚）

ハッピーセット「パウ・パトロール」は、同月24日から公開される、恐竜たちとの大冒険を描く映画「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー」の世界観をモチーフにした、全6種のおもちゃ。「レスキュービークル」（劇中でキャラクターが使用する車両）の下に装着したスティックを押し出し、炎や丸太などのマトに当てて遊ぶことができます。スマホでおもちゃの箱に記載されたQRコードを読み込むと、デジタルゲーム「パウっと！トラブルシューティング」も楽しめます。

ハッピーセット「シナモロール」は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をモチーフにした、カフェやレストランがテーマの全6種のおもちゃ。「おみせやさんボックス」や「もぐもぐキッチンカー」の“お店屋さんごっこ”で、店員や客を演じる遊びが楽しめます。マクドナルド公式アプリでは、コラボミニゲーム「シナモンフレンズのハッピーマーチマッチ」が期間限定で遊べます。

いずれも、同月10日からの第1弾、同月17日からの第2弾で、3種ずつ展開。同月24日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえます。

また、今年の「ほんのハッピーセット」第4弾となる、「えんとつ町のプペルをさがせ！」とミニ図鑑「小学館の図鑑NEO マクドナルド」もラインアップ。

「えんとつ町のプペルをさがせ！」は、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんが手がけた絵本「えんとつ町のプペル」の世界観をもとにした、マクドナルドオリジナルのスピンオフ絵本です。スマホでQRコードを読み込むことで、オリジナルミニゲーム「えんとつ町のプペルをさがせ！うごくAR」も遊べます。

「小学館の図鑑NEO マクドナルド」は、日本マクドナルド55周年を記念して、「小学館の図鑑NEO」編集部が特別制作した、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑です。図鑑を読んだ後は、スマホで「マクドナルド検定」に挑戦し、「マクドナルドマスター」を目指すことができます。

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