マクドナルド、次回ハッピーセットに西野亮廣の絵本スピンオフ『えんとつ町のプペルをさがせ！』
日本マクドナルドは、10日より期間限定で、ハッピーセット「パウ・パトロール」と「シナモロール」、ほんのハッピーセット『えんとつ町のプペルをさがせ！』とほんのハッピーセット「マクドナルド」を販売する。
【画像】すごいイラスト…ハッピーセットになる「えんとつ町のプペルをさがせ！」
絵本『えんとつ町のプペルをさがせ！』は、2026年「ほんのハッピーセット」第4弾として新登場。お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が手がけた絵本『えんとつ町のプペル』の世界観をもとにした、マクドナルドオリジナルのスピンオフ絵本となる。
ルビッチやプペルを探して楽しめる“さがし絵絵本”となっており、あわせて絵探しゲーム「えんとつ町のプペルをさがせ！うごくAR」も楽しめる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO マクドナルド」は、日本マクドナルド55周年を記念して、『小学館の図鑑NEO』編集部が特別制作した、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑。図鑑を読んだ後は、スマートフォンで「マクドナルド検定」に挑戦し、マクドナルドマスターを目指して楽しめる。
【画像】すごいイラスト…ハッピーセットになる「えんとつ町のプペルをさがせ！」
絵本『えんとつ町のプペルをさがせ！』は、2026年「ほんのハッピーセット」第4弾として新登場。お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が手がけた絵本『えんとつ町のプペル』の世界観をもとにした、マクドナルドオリジナルのスピンオフ絵本となる。
ルビッチやプペルを探して楽しめる“さがし絵絵本”となっており、あわせて絵探しゲーム「えんとつ町のプペルをさがせ！うごくAR」も楽しめる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO マクドナルド」は、日本マクドナルド55周年を記念して、『小学館の図鑑NEO』編集部が特別制作した、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑。図鑑を読んだ後は、スマートフォンで「マクドナルド検定」に挑戦し、マクドナルドマスターを目指して楽しめる。