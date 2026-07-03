ORANGE RANGE「イケナイ太陽」（権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2015年5月27日配信開始）

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　ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」が、3日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。

【動画】ORANGE RANGE「イケナイ太陽」令和ver.のMV

　週間再生数は128.8万回（1,288,480回）。累積再生数は2億21.1万回（200,210,903回）。

　本作は、6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、「最優秀リバイバル楽曲賞」を受賞した。

＜クレジット：オリコン調べ　2026年7月6日付：集計期間：2026年6月22日〜28日＞