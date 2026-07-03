ORANGE RANGE「イケナイ太陽」、累積再生数2億回突破 自身初の記録【オリコンランキング】
ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」が、3日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】ORANGE RANGE「イケナイ太陽」令和ver.のMV
週間再生数は128.8万回（1,288,480回）。累積再生数は2億21.1万回（200,210,903回）。
本作は、6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、「最優秀リバイバル楽曲賞」を受賞した。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年7月6日付：集計期間：2026年6月22日〜28日＞
【動画】ORANGE RANGE「イケナイ太陽」令和ver.のMV
週間再生数は128.8万回（1,288,480回）。累積再生数は2億21.1万回（200,210,903回）。
本作は、6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、「最優秀リバイバル楽曲賞」を受賞した。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年7月6日付：集計期間：2026年6月22日〜28日＞