YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が、「千空が3700年数えたのはどれくらい凄いのか？」と題した動画を公開した。人気漫画『Dr.STONE』の主人公・千空が、石化していた約3700年もの間、秒数を数え続けた行為の驚異的な凄さについて、具体的な数値を交えて解説している。



作中において、千空は石化状態でも意識を保ち、石化が解けた際に現在の季節や時間がわかるよう数を数え続けていた。あきとんとんは、SNS上で「1日を数えて5秒ズレても、2カ月ズレるから無理」と話題になった本エピソードを取り上げ、その難易度を検証していく。



漫画の描写によると、千空は7歳の時に2カ月間秒数を数え続け、「1秒たりともミスらなかった」という事実がある。あきとんとんは、仮に1年で0.5秒の誤差があったと仮定して計算を展開する。3719年間数え続けた場合でも誤差は約3時間に収まるため、狙い通り春に目覚めるという作中の展開は現実的であると説明した。



続いて、千空の精度がいかに常軌を逸しているかを証明するため、あきとんとん自身が目を閉じたままストップウォッチで60秒を測る検証に挑戦した。結果は53.26秒でストップし、目標から約7秒のズレが生じてしまう。



この7秒のズレを割合に換算すると約12%となる。仮にこの感覚のまま3719年間数え続けた場合、およそ446年もズレてしまう計算になる。あきとんとんは検証結果を提示することで千空の並外れた能力を証明し、視聴者にも体内時計の正確さを試すよう提案して動画を締めくくった。漫画の描写を現実的な数値に落とし込むことで、キャラクターの超人ぶりが改めて浮き彫りになる内容となっている。



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