◇インターリーグ ドジャース9−4アスレチックス（2026年6月29日 サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、敵地でのアスレチックス戦に「1番・DH」で先発出場。6試合ぶりの18号3ランを含む5打数2安打3打点で、チームの3連勝に貢献した。

初回の第1打席は相手先発の新人左腕・ジャンプの内角直球に一ゴロ。2回1死一、三塁の第2打席は見逃し三振。外角直球を見送ったが、敵軍のABSチャレンジによりボールがストライクに判定変更となり好機で凡退した。4回1死二塁の第3打席も低めスイーパーにバットを合わせたものの二直だった。

それでも5−3の6回無死一、二塁の好機で相手2番手左腕・クルークの内角スイーパーを完璧に捉え、右翼スタンドに飛距離432フィート（約131・6メートル）の18号特大3ラン。打った瞬間に本塁打を確信する豪快な一発でリードを拡大した。6試合ぶりとなる18号でメジャー通算300号に残り2本とした。

また、サクラメントの「サターヘルス・パーク」は、28年にラスベガスへ移転するアスレチックスの暫定本拠地。ジャイアンツ3Aサクラメントとの共用で、収容人数もわずか1万624人というコンパクトな球場。大谷は投打ともに初めてプレーし、初見参の球場で自身通算32球場目アーチとなった。

8回無死一塁の第5打席は右前打を放ち、今季27度目のマルチ安打をマークした。

チームは2回にマンシー、ラッシングの適時打で2点を先制すると、2−3の4回にはマンシー、パヘスと2本のアーチが飛び出し逆転に成功。6回には大谷の3ランで突き放すなど、打線が先発全員となる17安打で9得点。投げては先発・ラウアーも6回3失点と試合をつくり、4勝目を挙げた。

3連勝を飾り、地区優勝へのマジックはパドレスが敗れたため2つ減って「68」となった。また、デーブ・ロバーツ監督は監督通算1000勝に王手をかけた。