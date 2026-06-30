乃木坂46・金川紗耶、恐怖の顔芸を生披露 ホラー映画出演へ意欲「『キャー！』と叫ぶのがすごく得意」
乃木坂46の4期生の金川紗耶（24）が6月30日、都内で1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の発売記念会見を開催した。
【写真】恐怖の表情から…キュートな笑顔でお気に入りカットを紹介する金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。「ずっと夢だった1st写真集を発売することができて、すごくうれしく思います」と話した金川。新たな夢を問われると「モデルとしてもうちょっとこう実力を上げていきたいと思ってますし、もっとランウェイだったり、雑誌の表紙だったりとか、いろんな目標を持って高みを目指していければなって思ってます」と話す。俳優業への興味も「めちゃくちゃあって」と明かし「あまり経験がないので、自信はないんですけど、演技はすごくしたいなって思ってます。ホラーをやりたくて。『キャー！』と叫ぶのがすごく得意なんです。お化けを見る側で演じてみたいです」と話す。「（乃木坂46の冠番組）『乃木坂工事中』でも顔芸というものをやらせていただいている。それで培った表現力が顔に出ていると思う。縁起もこなせるんじゃないかなと思います」と言い切ると、恐怖の顔芸を披露。あまりの迫力に報道陣やスタッフから笑いが起きると金川は「恥ずかしいんですけど、これです」と照れていた。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】恐怖の表情から…キュートな笑顔でお気に入りカットを紹介する金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。「ずっと夢だった1st写真集を発売することができて、すごくうれしく思います」と話した金川。新たな夢を問われると「モデルとしてもうちょっとこう実力を上げていきたいと思ってますし、もっとランウェイだったり、雑誌の表紙だったりとか、いろんな目標を持って高みを目指していければなって思ってます」と話す。俳優業への興味も「めちゃくちゃあって」と明かし「あまり経験がないので、自信はないんですけど、演技はすごくしたいなって思ってます。ホラーをやりたくて。『キャー！』と叫ぶのがすごく得意なんです。お化けを見る側で演じてみたいです」と話す。「（乃木坂46の冠番組）『乃木坂工事中』でも顔芸というものをやらせていただいている。それで培った表現力が顔に出ていると思う。縁起もこなせるんじゃないかなと思います」と言い切ると、恐怖の顔芸を披露。あまりの迫力に報道陣やスタッフから笑いが起きると金川は「恥ずかしいんですけど、これです」と照れていた。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。