ハイアットは、ラグジュアリーブランド「アリラ（Alila）」を日本で初展開する。「アリラ 仙石原 箱根」を2028年に開業する。大和ハウスグループのフジタと契約した。

建物は地上2階・地下2階建て。客室数は60室（スイート11室含む）で、全客室に天然温泉の浴室を設ける。スパエリアには露天風呂、アロマスチームバス、男女共用のサーマルプールを完備する。レストラン・バー、ミーティング・イベントスペース、ヨガデッキも備える。

建築デザイン監修は隈研吾建築都市設計事務所、インテリアデザインはSIMPLICITY、ランドスケープデザインはプレイスメディアが担当する。

仙石原の地形が持つ8メートルの高低差に寄り添う形で、建物を高低2つのボリュームに分割し、背後の森・山並みに建築を馴染ませるデザインを採用。エントランスには繊細な格子を重ねた緩やかな曲線が木漏れ日のような光を演出する。富士箱根伊豆国立公園の仙石原に位置し、箱根湯本駅から車で約25分。

アリラは、アジアの13軒を含む世界で19軒を展開するラグジュアリーブランドで、全ホテルが「アースチェック認証」を取得している。ハイアットは現在、日本国内で9ブランド22軒のホテルを展開しており、アリラの導入で10ブランドとなる。今後10年で日本国内の施設数を倍増させることを計画している。