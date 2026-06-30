「子供達と顔の大きさ同じ」篠田麻里子、圧倒的小顔が話題に！ 「やっぱり麻里子様の顔の小ささ異常」
タレントで俳優の篠田麻里子さんは6月29日、自身のInstagramを更新。ドラマ制作発表のオフショットを公開したところ、顔の小ささが話題となっています。
【写真】「子供達と顔の大きさ同じ」な篠田麻里子
ファンからは「やっぱり麻里子様の顔の小ささ異常」「子供達と顔の大きさ同じ」「ダントツで可愛い」「痩せてる」「スタイル抜群」「赤いドレスめっちゃ美しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「子供達と顔の大きさ同じ」な篠田麻里子
「痩せてる」「スタイル抜群」篠田さんは「『おちたらおわり』制作発表でした」と報告し、8枚の写真を投稿。7月より放送開始のドラマ『おちたらおわり』（日本テレビ系）の制作発表時の様子です。篠田さんをはじめ、主要キャストたちは赤いドレスやセットアップを着用。子役たちと楽しそうに記念撮影をしています。
宇垣美里さんとのダブル主演同ドラマは、篠田さんとフリーアナウンサーの宇垣美里さんのダブル主演。タワーマンションを舞台にしたママ友同士のバトルを描いています。ティザー映像とメインビジュアルもすでに公開されているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)