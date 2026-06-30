交流戦も終わり、セパ両リーグの戦いが再開したプロ野球。梅雨時期で降雨中止も相次ぐ中、試合前の始球式やセレモニーでは、多くの著名人がさわやかな風を運んでいる。



【写真】美脚まぶしい見事なスタイルでマウンドに登場

モデルの水上さきはスラリとした美スタイルでZOZOの視線を独り占め。ベルーナでは新田恵海＆徳井青空の声優コンビが快投を披露した。横浜ではライバーのどかちが仁王立ち。音楽ソロプロジェクト「スピラ・スピカ」の幹葉も北の大地ではじける笑顔を見せていた。



カープファンの俳優・鈴木福は3年連続でマツダを魅了。球速110キロを計測したが、惜しくもストライクはならず。台湾プロ野球・楽天のチアグループ「Rakuten Girls」の高橋佳帆とインルーは華やかなコスチュームで東京ドームを盛り上げた。



野球以外のスポーツ界からも続々マウンドへ。元サッカー日本代表の中沢佑二氏が巨人のユニホームを着て見事なストライク投球を披露すれば、フィギュア女子の中井亜美はZOZOマリンでキュートなピッチング。今季限りで引退するカーリング女子「フォルティウス」の吉村紗也香は、引退発表を前にエスコンで大歓声を浴びた。



（よろず～ニュース編集部）