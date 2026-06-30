【W杯2026】水卜麻美「本当にお疲れ様でした」 『ZIP!』冒頭で「眠れないままこの時間を迎えている方も…」
日本テレビの水卜麻美アナが、6月30日放送の同局系朝の帯番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本VSブラジルについて1-2で惜敗したことを受け、コメントを寄せた。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
番組冒頭、水卜アナは「応援して、くやしくて眠れないままこの時間を迎えている方もいるかもしれないですね。きょうここで、やったーなんてハイタッチするかな…なんて思っていて。あぁーでも、本当に本当にお疲れ様でしたという」とコメント。
ハナコ・岡部大が「たくさんの感動をありがとうございましたと、お伝えしたいです」と続けると、水卜アナも「激闘の模様、速報でしっかりとお伝えしてまいります」と呼びかけていた。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
番組冒頭、水卜アナは「応援して、くやしくて眠れないままこの時間を迎えている方もいるかもしれないですね。きょうここで、やったーなんてハイタッチするかな…なんて思っていて。あぁーでも、本当に本当にお疲れ様でしたという」とコメント。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。