◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

森保一監督は涙ながらに「今は悔しいが、結果を受け入れたい。ここヒューストンのスタジアムにも日本のサポーターがたくさん来てくれた。テレビや配信を通して応援してくれた方には、勝利を届けられなかった。監督の力が足りなくてすみませんと伝えたい」と謝罪。「こで大会を去らないといけないのは本当に残念です。選手たちは今日の試合も全力を尽くしてくれたし、ここに至るまでも日々プロセスを大事にして頑張ってくれた」と大会を総括した。

負傷者が相次ぎ、本来の実力を発揮しきれなかった。攻撃の要のMF三笘薫、南野拓実が負傷で選外に。開幕前には主将のMF遠藤航の離脱も決まった。さらには、初戦のオランダ戦でMF久保建英が負傷。久保はブラジル戦に間に合わなかった。

人手不足が顕著だったシャドーにはMF前田大然、伊東純也らを起用し、選手は高いパフォーマンスを発揮。しかし、圧倒的なスピードでジョーカー的役割を果たせる二人も先発で起用せざるを得ず、交代で局面を打開できる選手が不足したことは否めなかった。守備に追われたブラジル戦では攻撃的な選手交代に踏み切れず、FW小川航基を投入したのは勝ち越しを許した残り数分の場面だった。