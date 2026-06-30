終了間際にまさかの失点 日本、“完璧”な1-0からブラジルに逆転負け 英解説はラストプレーに落胆「ちょっとした綻びから崩れた」【W杯】
マルチネッリの一撃でブラジルが勝ち切った(C)Getty Images
まさかのドラマが待っていた。
現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、日本代表はブラジル代表と対戦。1-2で敗れ、ベスト8超えを目指した戦いはラウンド・オブ32で終わった。
【動画】ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック
理想的な90分だった。前半のキックオフ直後からブラジルが軽やかなパスワークでボールを保持しながら、日本を押し込む“ワンサイドゲーム”を展開。左サイドのヴィニシウス・ジュニオールを軸に攻め込んでいく。
しかし、我慢強くブラジルの波状攻撃を耐えた日本は、29分に牙城を崩す。相手DFダニーロの横パスを中盤でカットした佐野海舟が一気に持ち上がって、バイタルエリア付近から右足一閃。鋭いシュートが名手アリソンの守るゴール左下隅へと突き刺さった。
1点を先行して前半を折り返した日本は、後半も押し込まれる展開が続く。
開始早々にエンドリッキを投入し、攻め手を増やしたブラジルは、リスクを冒して攻撃のテンポをアップ。日本は6分にダニーロのシュートを鈴木彩艶が横っ飛びでセーブすれば、8分にはカゼミーロのヘディングシュートを冨安建洋がゴール前で顔面ブロックと、まさに瀬戸際で耐える。
しかし、波に乗ったセレソン（ブラジル代表の愛称）のついに日本の牙城を崩す。56分にガブリエウのクロスにカゼミーロが強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。
同点として、一気に畳みかけるブラジルは、左サイドに開いたヴィニシウスを軸に、幅を広げて攻勢を強めていく。一方で後手に回った日本は、前半に機能していた前線からのプレスがハマらなくなり、防戦一方となった。
その後も攻めるブラジル、守る日本という構図で進んだ試合は1-1のまま延長戦に突入するかと思われた後半終了間際のアディショナルタイム5分に動く。自陣のゴール前でブルーノ・ギマラエンスの絶妙なパスに反応したマルチネッリが右足で流し込んだ。
まさに終了間際に待ち受けていたドラマ。自陣でボールを失ってから繋がれた日本にとっては、悔いの残る結果となったが、世界は劇的な一戦を驚きを持って伝えている。英公共放送『BBC』の解説者である元イングランド代表のクリス・サットン氏は「アンチェロッティは生粋の勝者だ」とブラジルを勝利に導く手腕を発揮した名将を絶賛。「彼らはサッカーの試合に勝つ方法を見つけ出し、劣勢から逆転する。日本は素晴らしい守備を見せていたが、アオ・タナカのちょっとした綻びから崩れた」と描写した。
あまりに残酷なドラマ。日本の挑戦は、またも決勝トーナメント初戦で終わった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]