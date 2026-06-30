終了間際にまさかの失点　日本、“完璧”な1-0からブラジルに逆転負け　英解説はラストプレーに落胆「ちょっとした綻びから崩れた」【W杯】

マルチネッリの一撃でブラジルが勝ち切った(C)Getty Images

まさかのドラマが待っていた。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、日本代表はブラジル代表と対戦。1-2で敗れ、ベスト8超えを目指した戦いはラウンド・オブ32で終わった。

【動画】ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック

理想的な90分だった。前半のキックオフ直後からブラジルが軽やかなパスワークでボールを保持しながら、日本を押し込む“ワンサイドゲーム”を展開。左サイドのヴィニシウス・ジュニオールを軸に攻め込んでいく。

しかし、我慢強くブラジルの波状攻撃を耐えた日本は、29分に牙城を崩す。相手DFダニーロの横パスを中盤でカットした佐野海舟が一気に持ち上がって、バイタルエリア付近から右足一閃。鋭いシュートが名手アリソンの守るゴール左下隅へと突き刺さった。

1点を先行して前半を折り返した日本は、後半も押し込まれる展開が続く。

開始早々にエンドリッキを投入し、攻め手を増やしたブラジルは、リスクを冒して攻撃のテンポをアップ。日本は6分にダニーロのシュートを鈴木彩艶が横っ飛びでセーブすれば、8分にはカゼミーロのヘディングシュートを冨安建洋がゴール前で顔面ブロックと、まさに瀬戸際で耐える。