暁飯島工業 <1997> [東証Ｓ] が6月29日午前(10:00)に業績・配当修正を発表。26年8月期の経常利益(非連結)を従来予想の10.3億円→14億円(前期は11.6億円)に35.9％上方修正し、一転して20.7％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の95円→135円(前期は110円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、売上高が想定していた出来高を若干上回る予定であります。損益につきましては、原価管理の徹底等により工事利益率が前回予想を上回る見込みであることから、営業利益、経常利益及び当期純利益ともに前回予想を上回る見込みであります。



当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付け、業績に対応した成果の配分を行うことを基本方針としております。当事業年度の売上高は、想定していた出来高を若干上回る予定となります。損益につきましては、原価管理の徹底等により工事利益率が期首計画を上回ることとなりました。株主の皆様への利益還元等を総合的に判断し、直近の配当予想であります普通配当95円に特別配当40 円を加え1 株当たり135 円とすることといたしました。