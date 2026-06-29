YouTubeチャンネル「マッソーTrip」がマッチョの韓国爆食VLOG🇰🇷in釜山と題した動画を公開した。今回は、出演者のマッソーが韓国・釜山を訪れ、現地の絶品グルメを堪能する「爆食VLOG」となっている。



1食目に訪れたのは「崑池岩ハルメソモリクッパ駅店」。マッソーは12,000ウォンの「韓牛の牛頭肉クッパ（特大）」を注文し、牛の頭の肉らしいと説明しながら「初めて食べマッソー！」と実食。体も心も温まる味わいに、「釜山に来たらクッパやで！」と視聴者のアドバイスに感謝する様子を見せた。



続いて2食目は「ジョバンタコポムチョン店」へ。釜山名物である「ナッコプセ」とご飯2杯のセット（12,000ウォン）を注文。ナッコプセはタコ、牛ホルモン、小エビを野菜と甘辛いタレで煮込んだ海鮮鍋であり、マッソーは「ウマッソー！」と絶賛。ご飯に全トッピングしておかわりするほどの食欲を見せている。



3食目となる「カントリー鶏肉」では、20,000ウォンの「フライドチキン1羽」を注文。想像の3倍以上という圧倒的なボリュームを前に「これホンマに1人で食べる量なん？」とツッコミを入れつつ、街中にコーヒー屋とチキン屋が多い理由について独自の「筋肉的解釈」を展開した。



最後の4食目は、24時間営業の「ハプチョンイルリュテジクッパ」へ。12,000ウォンの「スンデ＋肉＋内臓入りクッパ」を食し、最初は見た目に抵抗があったというスンデも「普通に美味い」とコメント。あっさりとしたスープに「全然脂っこくない」と満足げな表情を浮かべた。



釜山のローカルグルメを存分に味わい尽くしたマッソーの食べっぷりが収められた今回の動画。次回の韓国旅行で釜山を訪れる際、名店巡りの参考になりそうだ。



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